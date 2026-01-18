Protestas en Irán. Foto: REUTERS

“Fuertes castigos”, esa fue la promesa del portavoz del Poder Judicial de Irán, Asghar Jahangir, que hizo este domingo para explicar las consecuencias que sufrirán aquellos ciudadanos que incitaron a la violencia en las protestas que en las últimas semanas afectan a la nación islámica.

“La Judicatura castigará severamente a todos aquellos que incitaron a la violencia con castigos que les hará lamentar sus acciones”, aseveró Jahangir en una rueda de prensa llevada a cabo en Teherán.

Protestas en Irán: por qué son y de qué se trata la posterior represión estatal

La República Islámica de Irán atraviesa una de las crisis sociales y políticas más graves de las últimas décadas, con protestas masivas tanto dentro del país como en el exterior.

Las primeras movilizaciones estallaron el 28 de diciembre de 2025, impulsadas por el deterioro económico, la inflación y el colapso de la moneda nacional. Sin embargo, lo que comenzó como un reclamo de carácter económico derivó rápidamente en un movimiento político de mayor alcance, que plantea abiertamente el fin de la República Islámica.

Este reclamo refleja el descontento de amplios sectores de la sociedad -especialmente jóvenes y mujeres- que buscan terminar con el sistema teocrático instaurado tras la Revolución de 1979 y avanzar hacia un modelo de gobierno más democrático, laico y con mayores libertades individuales.

Los manifestantes sostienen que el control religioso impuesto por el Estado ya no resulta sostenible, y apuntan directamente contra el liderazgo del guía supremo, Alí Jamenei, como principal responsable del actual esquema de poder.

A partir de los dichos de Jahangir, ya se sabe que se han abierto casos contra varias personas que lideraron las protestas y movilizaciones en las diferentes ciudades iraníes, aunque no quedó aclarado cuáles serán las consecuencias y los castigos.

Entretanto, el fiscal de la capital iraní Teherán, Ali Salehi, afirmó este sábado que la respuesta de la Justicia será “firme, disuasoria y rápida”, ante lo cual rechazó las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta suspensión de las ejecuciones de manifestantes.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, aseguró en todo este contexto que “no llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y subrayó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”. En ese sentido, la máxima autoridad religiosa de la nación islámica responsabilizó a Trump por la muerte de “varios miles de personas” durante las protestas.