Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional: “Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Diego Guelar, ex embajador argentino. Foto: Wikipedia.

El exembajador y dirigente político Diego Guelar publicó este 14 de junio un mensaje de homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, en el marco del Día de la Máxima Resistencia, y vinculó ese reconocimiento con un llamado a fortalecer la integración regional como camino para consolidar la soberanía argentina.

“GLORIA ETERNA a nuestros HÉROES!!!”, expresó Guelar en su cuenta de X, al compartir una publicación del Ministerio de Defensa de la Nación. En su mensaje, sostuvo que “concretar la integración regional con nuestros vecinos -Mercosur + Chile- es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía… la compartida”, y consideró que ese es “nuestro mayor desafío en un mundo cada día más competitivo”.

La publicación que citó el exembajador corresponde a un mensaje institucional difundido por el Ministerio de Defensa al cumplirse un nuevo aniversario del fin de la guerra de 1982. Allí, la cartera recordó que el conflicto se extendió durante 74 días de combate, atravesados por “frío, incertidumbre, sacrificio y valor”, y subrayó que lo que “nunca terminó fue el reconocimiento a quienes lucharon hasta el último momento por defender nuestra soberanía en Malvinas”.

El tuit de Diego Guelar. Foto: Captura X

En ese texto, el ministerio rindió homenaje a los 649 argentinos que murieron en las islas y a los veteranos que regresaron del conflicto “llevando para siempre las huellas” de la guerra. También destacó el sacrificio de quienes combatieron en condiciones extremas y reafirmó la importancia de sostener la memoria colectiva como parte del reclamo soberano argentino.

“Ninguna causa nacional se sostiene sin memoria”, señaló el Ministerio de Defensa en su publicación, que cierra con un reconocimiento a los caídos, gratitud a los excombatientes y la reafirmación del reclamo histórico sobre las islas.

El mensaje de Guelar sumó a ese homenaje una lectura política y estratégica más amplia. Su planteo propone pensar la soberanía no solo en términos territoriales o militares, sino también desde una perspectiva regional, apoyada en alianzas con los países vecinos. En ese marco, mencionó especialmente al Mercosur y a Chile como socios clave para construir una posición más sólida en un escenario internacional cada vez más exigente.

La intervención del exdiplomático pone en primer plano una idea que atraviesa distintos debates de política exterior en América del Sur: la posibilidad de que la cooperación regional funcione como una herramienta para fortalecer la capacidad de los Estados frente a un contexto global marcado por disputas geopolíticas, presión económica y competencia entre bloques.

Así, en una fecha cargada de memoria y simbolismo para la Argentina, el homenaje a los héroes de Malvinas volvió a enlazarse con una discusión de fondo sobre el presente y el futuro del país: cómo defender los intereses nacionales, sostener el reclamo soberano y al mismo tiempo construir una inserción internacional apoyada en la integración con la región.