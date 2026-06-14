Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

Una joven de 21 años murió después de ser lanzada sin cuerdas en un salto de bungee jumping. Foto: Redes sociales.

Una joven de 21 años murió durante una actividad de bungee jumping en Brasil, un hecho que abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de un accidente que, según las primeras evidencias, podría haberse producido por una grave falla humana.

El episodio ocurrió el sábado en el municipio de Limeira, ubicado en el interior del estado de San Pablo. La víctima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, participaba de un salto desde el conocido Ponte do Esqueleto, un punto turístico frecuentado por aficionados a los deportes extremos y creadores de contenido que buscan registrar experiencias de alto impacto.

Las imágenes muestran que la cuerda de seguridad habría quedado sobre el puente mientras la víctima era impulsada al vacío. Video: EFE.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los trabajadores encargados de la actividad habrían olvidado conectar el sistema de seguridad antes de lanzar a la joven desde una altura cercana a los 40 metros. El hecho quedó registrado en videos captados por testigos y posteriormente difundidos en redes sociales.

En las imágenes puede observarse cómo tres empleados trasladan a la participante hasta la plataforma de lanzamiento y la impulsan al vacío. Sin embargo, la cuerda que debía garantizar su seguridad aparece enrollada sobre la superficie del puente. Apenas se concreta el salto, varias personas advierten el error y comienzan a gritar desesperadamente: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

Investigación y detenciones

Tras el accidente, la Policía Militar desplegó un operativo en la zona. Según informaron las autoridades, dos de los empleados abandonaron el lugar y se dieron a la fuga en una región boscosa cercana, aunque fueron encontrados posteriormente gracias al apoyo de un helicóptero.

Videos viralizados muestran el momento previo al accidente y podrían ser clave para determinar responsabilidades. Foto: Redes sociales.

Como resultado de los procedimientos realizados durante las horas siguientes, seis personas fueron detenidas mientras avanza la investigación judicial para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El prometido de Maria Eduarda presenció el accidente y debió ser trasladado a un centro de salud debido a una fuerte indisposición provocada por el impacto emocional de la situación.

Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas

La joven residía en Jandira, en el Gran San Pablo, y se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva. Amigos y familiares la describieron como una persona vinculada al deporte y a la vida saludable.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, participaba de una actividad turística cuando, según los investigadores, fue lanzada sin estar conectada al sistema de seguridad. Foto: Redes sociales.

En sus redes sociales compartía habitualmente fotografías y videos relacionados con entrenamientos, actividades al aire libre, viajes y momentos de recreación. Horas después de conocerse la noticia de su fallecimiento, su cuenta de Instagram fue eliminada.

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue una publicación realizada por la propia joven poco antes del salto. Según medios brasileños, Maria Eduarda compartió una historia mostrando la vista panorámica desde el puente y escribió: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“.

Qué es el bungee jumping y cuáles son sus medidas de seguridad

El bungee jumping es considerado uno de los deportes extremos más populares del mundo. Consiste en lanzarse al vacío desde una plataforma elevada utilizando una cuerda elástica especialmente diseñada para absorber la energía de la caída.

Las primeras investigaciones apuntan a una presunta negligencia de los empleados de la empresa responsable de la actividad extrema, mientras seis personas fueron detenidas. Foto: Redes sociales.

Antes de cada salto, los operadores deben realizar una serie de controles de seguridad que incluyen la colocación correcta del arnés, la verificación de los puntos de anclaje, la revisión del estado de la cuerda y la confirmación visual de que todos los sistemas se encuentran correctamente asegurados.

La cuerda elástica permite que el participante acelere durante los primeros metros de caída y, posteriormente, reduzca el impacto mediante una desaceleración progresiva. Luego se producen varios rebotes controlados hasta que la persona queda suspendida y puede ser asistida por el personal.