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Murió Gaspi: quién era el influencer y youtuber que marcó a una generación de jóvenes en la Argentina

Gaspar Prim Díaz se convirtió en una de las figuras más famosas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en las plataformas digitales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Gaspi murió a los 23 años después de un accidente aéreo entre helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.
Gaspi murió a los 23 años después de un accidente aéreo entre helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.
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La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, provocó una profunda conmoción en el universo digital argentino. El influencer, youtuber y streamer murió a los 23 años, dejando una huella imborrable entre millones de seguidores que durante años consumieron sus videos, transmisiones en vivo y contenidos en redes sociales.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

Quién era Gaspi, el influencer argentino que conquistó YouTube y las redes sociales

El fenómeno comenzó cuando todavía era adolescente. Con un micrófono en la mano y una inconfundible voz ronca, recorría las calles porteñas realizando entrevistas improvisadas a desconocidos. Su característico saludo, “Buenasss”, se transformó rápidamente en una marca registrada que millones de usuarios asociaron con su contenido.

Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones en las plataformas digitales.

A través de situaciones inesperadas, preguntas incómodas y un humor basado en la improvisación, Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones. Su crecimiento fue vertiginoso: en pocos años superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube y se consolidó como uno de los referentes más importantes del entretenimiento digital argentino.

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Su influencia trascendió las redes sociales. Muchos de sus contenidos eran replicados y comentados por streamers, influencers y personalidades destacadas de Internet, lo que amplificó aún más su alcance y popularidad.

Por qué Gaspi fue una de las figuras más influyentes del humor digital argentino

El éxito de Gaspi también estuvo acompañado por diversas controversias. Su estilo provocador y su humor sin filtros generaron críticas en distintas oportunidades. Algunos de sus videos fueron cuestionados por sectores del público y, en ciertos casos, eliminados por las propias plataformas debido a contenidos considerados ofensivos o subidos de tono.

Con una voz ronca, Gaspi recorría las calles porteñas realizando entrevistas improvisadas a desconocidos. Foto: Instagram @gaspipd

A pesar de ello, su popularidad continuó creciendo. En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” durante los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro de la comunidad de streaming y creación de contenido de América Latina.

La transformación física y personal de Gaspi que sorprendió a sus seguidores

Después de alcanzar la cima de la popularidad, Gaspi atravesó un período complejo a nivel personal. El propio creador reconoció públicamente que la presión de la fama y la exposición permanente habían afectado su bienestar emocional, lo que lo llevó a tomar distancia de las redes sociales y replantear distintos aspectos de su vida.

Su regreso llegó en 2025 con una imagen renovada. La participación en el evento “La Velada del Año”, organizado por el streamer español Ibai Llanos, marcó una nueva etapa en su carrera. Allí sorprendió a sus seguidores con una transformación física significativa tras haber perdido más de 20 kilos y abandonar hábitos que consideraba perjudiciales.

En esa etapa, Gaspi comenzó a mostrarse de una manera más auténtica y reflexiva, buscando revelar quién era realmente detrás del personaje que había construido en internet.

Gaspi comenzó a mostrarse de una manera más auténtica y reflexiva, buscando revelar quién era realmente. Foto: X @AlertaArgNews

Qué legado deja Gaspi en la comunidad de streamers y creadores de contenido

A lo largo de su carrera, Gaspi colaboró con numerosas figuras del ecosistema digital argentino e internacional, consolidando una red de vínculos que incluyó a algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante.

Su capacidad para conectar con el público, generar tendencias y convertir situaciones cotidianas en fenómenos virales lo transformó en una referencia ineludible del humor digital argentino.

Su fallecimiento deja un enorme vacío entre seguidores, colegas y creadores de contenido que encontraron en él una de las voces más originales de una generación marcada por las redes sociales y las nuevas formas de entretenimiento.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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