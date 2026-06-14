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Cuenta DNI: los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene este domingo promociones especiales en gastronomía, estaciones de servicio y ferias bonaerenses, con descuentos y reintegros que permiten ahorrar en consumos cotidianos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los usuarios de la billetera virtual pueden acceder a un 25% de ahorro durante el fin de semana, con reintegros semanales. Foto: Banco Provincia.
Los usuarios de la billetera virtual pueden acceder a un 25% de ahorro durante el fin de semana, con reintegros semanales. Foto: Banco Provincia.
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La billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene durante junio 2026 una serie de beneficios y promociones especiales para ahorrar en compras diarias. Sin embargo, este domingo solo continúan vigentes algunos descuentos específicos vinculados a gastronomía, estaciones de servicio y ferias bonaerenses.

Las promociones permiten acceder a reintegros semanales y descuentos directos en consumos realizados con la aplicación, una herramienta que se consolidó como una de las más utilizadas por los bonaerenses para reducir gastos en alimentos y servicios.

Cuenta DNI renovó sus promociones para junio 2026. Foto: Cuenta DNI

Mientras varias promociones funcionan únicamente de lunes a viernes o en días puntuales, este domingo todavía hay oportunidades para ahorrar en locales adheridos de gastronomía y en ferias de la provincia de Buenos Aires.

Gastronomía y estaciones de servicio: el beneficio que sigue vigente este domingo

Uno de los descuentos más importantes disponibles para hoy es el destinado a gastronomía y Full YPF. La promoción ofrece un 25% de descuento en locales adheridos, con un tope de reintegro semanal de $8.000 por persona.

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El beneficio alcanza tanto a consumos gastronómicos como a compras realizadas en tiendas Full de estaciones de servicio YPF adheridas al programa.

La promoción aplica exclusivamente para pagos efectuados a través de Cuenta DNI y representa una de las opciones más buscadas durante los fines de semana, especialmente en salidas familiares o encuentros sociales.

Cuenta DNI mantiene este domingo descuentos especiales en gastronomía y tiendas Full de estaciones de servicio adheridas. Foto: NA

Ferias y mercados bonaerenses: descuento todos los días

Otra promoción que continúa activa este domingo es la correspondiente a ferias y mercados bonaerenses.

En estos espacios, los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento todos los días, con un tope de devolución de hasta $6.000 semanales por persona.

El beneficio se transformó en una de las herramientas más utilizadas para ahorrar en frutas, verduras, productos regionales y alimentos frescos.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
Las ferias y mercados bonaerenses continúan ofreciendo un 40% de descuento todos los días con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Qué descuentos de Cuenta DNI no funcionan este domingo

Aunque junio cuenta con múltiples promociones, varias de ellas no están habilitadas durante este domingo.

Entre los beneficios que no aplican hoy se encuentran:

  • El 20% de descuento en comercios de cercanía, almacenes, carnicerías, granjas y pescaderías, vigente solo de lunes a viernes.
  • El 10% de descuento en supermercados Día, disponible únicamente los lunes.
  • El 15% de ahorro en supermercados del interior bonaerense, que funciona martes y miércoles.
  • Los descuentos en librerías y farmacias, activos en días específicos de la semana.

Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

Para acceder a las promociones es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada y realizar el pago mediante la billetera virtual en comercios adheridos.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.
Varias promociones de supermercados y comercios de cercanía no estarán disponibles durante este domingo. Foto: Cuenta DNI.

Los reintegros suelen acreditarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, dependiendo del tipo de promoción y del comercio utilizado.

Desde Banco Provincia remarcaron que los descuentos continúan siendo acumulables a lo largo del mes y pueden representar un importante alivio económico para las familias bonaerenses que utilizan regularmente la aplicación.

Cuenta DNIAhorroBilletera virtual
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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