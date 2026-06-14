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Alemania vs. Curazao EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Alemania y Curazao por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Alemania vs Curazao por el Grupo E del Mundial 2026.
Alemania vs Curazao por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Alemania y Curazao válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Houston de Houston.

Alemania vs Curazao por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

27´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nico Schlotterbeck fue bloqueado por Eloy Room.

25´ Saque de arco para Alemania

Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.

20´ Gooool de Curazao

Livano Comenencia marca para Curazao.

20´ Saque de arco para Curazao

Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.

19´ Saque de arco para Alemania

Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.

19´ ¡Tiro desviado de Curazao!

Disparo de Leandro Bacuna y el remate se va afuera.

14´ Saque de arco para Curazao

Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.

13´ ¡Tiro desviado de Alemania!

Disparo de Florian Wirtz y el remate se va afuera.

11´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Felix Nmecha fue bloqueado por Eloy Room.

11´ Saque de arco para Curazao

Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.

10´ ¡Tiro desviado de Alemania!

Disparo de Leroy Sane y el remate se va afuera.

9´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Armando Obispo.

8´ Saque de arco para Curazao

Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.

8´ ¡Tiro desviado de Alemania!

Disparo de Felix Nmecha y el remate se va afuera.

7´ Saque de arco para Curazao

Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.

6´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jamal Musiala fue bloqueado por Riechedly Bazoer.

5´ Gooool de Alemania

Felix Nmecha marca para Alemania con asistencia de Florian Wirtz.

5´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jamal Musiala fue bloqueado por Armando Obispo.

3´ Saque de arco para Alemania

Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Houston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Alemania y Curazao por el Mundial 2026 será arbitrado por Jalal Jayed.

Formación confirmada de Alemania

Titulares

  • (1) Manuel Neuer
  • (18) Nathaniel Brown
  • (6) Joshua Kimmich
  • (15) Nico Schlotterbeck
  • (4) Jonathan Tah
  • (10) Jamal Musiala
  • (23) Felix Nmecha
  • (5) Aleksandar Pavlovic
  • (19) Leroy Sane
  • (17) Florian Wirtz
  • (7) Kai Havertz

Suplentes

  • (12) Oliver Baumann
  • (21) Alexander Nübel
  • (3) Waldemar Anton
  • (22) David Raum
  • (2) Antonio Rüdiger
  • (24) Malick Thiaw
  • (20) Nadiem Amiri
  • (25) Assan Ouédraogo
  • (8) Leon Goretzka
  • (13) Pascal Gross
  • (9) Jamie Leweling
  • (16) Angelo Stiller
  • (14) Maximilian Beier
  • (26) Deniz Undav
  • (11) Nick Woltemade

Entrenador: Julian Nagelsmann

Formación confirmada de Curazao

Titulares

  • (1) Eloy Room
  • (23) Riechedly Bazoer
  • (5) Sherel Floranus
  • (24) Deveron Fonville
  • (18) Armando Obispo
  • (7) Juninho Bacuna
  • (10) Leandro Bacuna
  • (21) Tahith Chong
  • (8) Livano Comenencia
  • (12) Sontje Hansen
  • (9) Jürgen Locadia

Suplentes

  • (25) Tyrick Bodak
  • (26) Trevor Doornbusch
  • (20) Joshua Brenet
  • (3) Jurien Gaari
  • (2) Shurandy Sambo
  • (4) Roshon Van Eijma
  • (22) Kevin Felida
  • (15) Arjany Martha
  • (6) Godfried Roemeratoe
  • (11) Jeremy Antonisse
  • (14) Kenji Gorré
  • (19) Gervane Kastaneer
  • (17) Brandley Kuwas
  • (16) Jearl Margaritha
  • (13) Tyrese Noslin

Entrenador: Dick Advocaat

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Alemania y Curazao?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Alemania recibe a Curazao en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

Agenda Mundial 2026: todos los partidos del domingo 14 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
Soccer Football - International Friendly - United States v Germany - Soldier Field, Chicago, Illinois, U.S. - June 6, 2026 Germany's Nico Schlotterbeck and Kai Havertz after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Talia Sprague

La Copa del Mundo tendrá este domingo 14 de junio una jornada cargada de fútbol, ya que el primer partido será a la 1 de la madrugada y el último a las 23. El calendario completo, con los esperados debuts de -entre otros- Países Bajos, Alemania, Japón y el inesperado Curazao.

Leer la nota completa
Selección AlemaniaSelección CurazaoMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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