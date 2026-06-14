Alemania vs. Curazao EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Alemania vs Curazao por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
27´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nico Schlotterbeck fue bloqueado por Eloy Room.
25´ Saque de arco para Alemania
Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.
20´ Gooool de Curazao
Livano Comenencia marca para Curazao.
20´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.
19´ Saque de arco para Alemania
Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.
19´ ¡Tiro desviado de Curazao!
Disparo de Leandro Bacuna y el remate se va afuera.
14´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.
13´ ¡Tiro desviado de Alemania!
Disparo de Florian Wirtz y el remate se va afuera.
11´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felix Nmecha fue bloqueado por Eloy Room.
11´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.
10´ ¡Tiro desviado de Alemania!
Disparo de Leroy Sane y el remate se va afuera.
9´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Florian Wirtz fue bloqueado por Armando Obispo.
8´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.
8´ ¡Tiro desviado de Alemania!
Disparo de Felix Nmecha y el remate se va afuera.
7´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.
6´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jamal Musiala fue bloqueado por Riechedly Bazoer.
5´ Gooool de Alemania
Felix Nmecha marca para Alemania con asistencia de Florian Wirtz.
5´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jamal Musiala fue bloqueado por Armando Obispo.
3´ Saque de arco para Alemania
Desde el fondo la pone en juego Manuel Neuer.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Houston, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Alemania y Curazao por el Mundial 2026 será arbitrado por Jalal Jayed.
Formación confirmada de Alemania
Titulares
- (1) Manuel Neuer
- (18) Nathaniel Brown
- (6) Joshua Kimmich
- (15) Nico Schlotterbeck
- (4) Jonathan Tah
- (10) Jamal Musiala
- (23) Felix Nmecha
- (5) Aleksandar Pavlovic
- (19) Leroy Sane
- (17) Florian Wirtz
- (7) Kai Havertz
Suplentes
- (12) Oliver Baumann
- (21) Alexander Nübel
- (3) Waldemar Anton
- (22) David Raum
- (2) Antonio Rüdiger
- (24) Malick Thiaw
- (20) Nadiem Amiri
- (25) Assan Ouédraogo
- (8) Leon Goretzka
- (13) Pascal Gross
- (9) Jamie Leweling
- (16) Angelo Stiller
- (14) Maximilian Beier
- (26) Deniz Undav
- (11) Nick Woltemade
Entrenador: Julian Nagelsmann
Formación confirmada de Curazao
Titulares
- (1) Eloy Room
- (23) Riechedly Bazoer
- (5) Sherel Floranus
- (24) Deveron Fonville
- (18) Armando Obispo
- (7) Juninho Bacuna
- (10) Leandro Bacuna
- (21) Tahith Chong
- (8) Livano Comenencia
- (12) Sontje Hansen
- (9) Jürgen Locadia
Suplentes
- (25) Tyrick Bodak
- (26) Trevor Doornbusch
- (20) Joshua Brenet
- (3) Jurien Gaari
- (2) Shurandy Sambo
- (4) Roshon Van Eijma
- (22) Kevin Felida
- (15) Arjany Martha
- (6) Godfried Roemeratoe
- (11) Jeremy Antonisse
- (14) Kenji Gorré
- (19) Gervane Kastaneer
- (17) Brandley Kuwas
- (16) Jearl Margaritha
- (13) Tyrese Noslin
Entrenador: Dick Advocaat
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Alemania y Curazao?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Alemania recibe a Curazao en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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