Aumentan colectivos y trenes en el AMBA: cuánto costará viajar a partir del lunes 15 de junio

En el mes de junio siguen las subas mensuales escalonadas de colectivos y trenes. Foto: Foto generada con IA

Desde el lunes 15 de junio habrá un aumento del 2% en líneas de colectivos de jurisdicción nacional y de un 12,9% en los pasajes de los trenes urbanos del AMBA. Esta medida es parte del segundo tramo de incrementos que fijó la Secretaría de Transporte a principios del mes de mayo.

El boleto mínimo de colectivos pasará de $714 a $728,28 para usuarios con SUBE registrada; mientras que en los trenes la tarifa pasará de $310 a $350. Así seguirán los aumentos hasta el mes de septiembre con modificaciones mensuales.

Aquellos que tengan SUBE registrada pagarán el boleto mínimo de colectivo $728,28. Foto: NA

¿Cuánto costará el boleto de colectivo a partir del 15 de junio?

Las líneas nacionales en las cuales se aplicará el aumento son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): se trasladará de $714 a $871,30 ;

Tramo de 3 a 6 km: $835,32

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $952

Viajes de 12 a 27 km: $1075,37

Más de 27 km: $1227,76 .

Aquellos que posean una SUBE sin registrar tendrán valores de tarifas que oscilarán entre $1456,56 y $2455,52.

Aquellos que tengan SUBE sin registrar pagarán entre $1456,56 y $2455,52 el colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

¿Cuánto costará el aumento del tren a partir del 15 de junio?

Las líneas Mitre, San Martín, Roca, Urquiza, Sarmiento, Belgrano Norte y Sur aumentarán un 12,9%. Para los usuarios con SUBE registrada, los montos quedarán así:

Boleto mínimo: $350.

El boleto segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470.

El boleto tercera sección (más de 12 kilómetros): $590.

Por su parte, quienes compren el boleto en efectivo a través de las ventanillas tendrán una tarifa plana de $1100.

El boleto mínimo del tren pasa a valer $350. Foto: Trenes Argentinos

Inflación y tarifas: la brecha entre el AMBA y el interior del país

El aumento del transporte llega en un contexto de desaceleración inflacionaria, aunque el rubro transporte continúa siendo uno de los que más sube.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de abril fue del 2,6%, mientras que Transporte registró un incremento del 4,4%, incluso por encima del 4,1% de marzo.

La decisión del Ministerio de Economía de aplicar el ajuste a mitad de mayo apunta a reducir el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes, aunque especialistas prevén que igualmente tendrá incidencia en la medición.

Al mismo tiempo, la diferencia tarifaria entre el AMBA y el interior del país sigue ampliándose. En Santa Fe capital, el boleto mínimo ya cuesta $1.900; en Córdoba y Rosario asciende a $1.720; en Mar del Plata llega a $1.550; en Neuquén capital vale $1.140 y en el Gran Mendoza ronda los $1.000.

De esta manera, el Área Metropolitana de Buenos Aires continúa manteniendo los boletos más baratos del país, mientras crece el debate por la distribución de subsidios y las diferencias entre regiones.