Karina Milei estuvo en el festejo del cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich con el objetivo de reforzar las alianzas

Encuentro en Casa Rosada de Karina Milei y Patricia Bullrich. Foto: NA

Karina Milei concurrió este sábado 13 de junio al festejo de cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La presencia de la conductora de la Secretaría General de Presidencia tuvo una fuerte relevancia institucional para el equilibrio de las líneas internas del oficialismo y fue interpretado como una muestra explícita de acercamiento en medio de las tensiones internas que hubo entre ambas figuras del Gobierno.

El cónclave se llevó a cabo a partir de las 18 cerca del Congreso bajo la modalidad de una recepción abierta para dirigentes y militantes. La comitiva de la Casa Rosada incluyó a los principales referentes de la estructura de la Ciudad de Buenos Aires para ratificar los consensos metodológicos alcanzados en los últimos meses de gestión.

La mesa política del Gobierno celebrando el cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich post reunión. Foto: Cuenta de Twitter de Karina Milei

Tres fuentes de la estructura partidaria ratificaron a Infobae el esquema de concurrencia para las actividades de la jornada de este sábado. Fue una celebración cordial de cumpleaños, pero con el objetivo de dar volumen a los equipos técnicos que disputarán los cargos de representación legislativa en las elecciones del 2027 en CABA.

El evento funcionó como una plataforma de diálogo directo los nuevos representantes del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia asistió en compañía de su principal operadora en el distrito, Pilar Ramírez, cuyos equipos mantienen audiencias periódicas con los de Bullrich para coordinar la plataforma libertaria local.

Cabe resaltar que las oficinas de la Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni no recibieron notificaciones formales respecto del desarrollo de las actividades del fin de semana en un contexto de tensión entre el ministro y la senadora, quien lo cuestionó duramente en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje: “Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei utilizó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje a Patricia Bullrich en el marco de su cumpleaños número 70. La exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respondió a la dedicatoria en un contexto de tensión interna que mantiene el Gobierno desde hace algunas semanas.

“Feliz cumpleaños Patricia Bullrich, Y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad carajo”, expresó Milei en su cuenta de Twitter. “¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre ¡Vamos, vamos, vamos!“, respondió la senadora.