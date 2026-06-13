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Irán confirmó la fecha de los funerales y el entierro de su exlíder supremo, Alí Jamenei

Las ceremonias fúnebres del histórico líder supremo iraní se desarrollarán en Teherán, Qom y Mashhad, donde será enterrado en el mausoleo del imán Reza.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Se confirmó cuándo será el funeral de Alí Jamenei, exlíder supremo de Irán. Foto: Reuters.
Se confirmó cuándo será el funeral de Alí Jamenei, exlíder supremo de Irán. Foto: Reuters.
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Irán confirmó que el difunto líder supremo Alí Jamenei será enterrado el próximo 9 de julio en la ciudad de Mashhad, en el noreste del país, donde nació y desarrolló parte de su formación religiosa. El anuncio fue realizado por la televisión estatal iraní, que también detalló el cronograma de los funerales oficiales que se extenderán durante seis días.

Jamenei murió el 28 de febrero durante un bombardeo ocurrido al comienzo de la ofensiva militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes. Su fallecimiento marcó uno de los episodios más impactantes del conflicto y abrió una nueva etapa política en la República Islámica.

Alí Jamenei - Irán
Alí Jamenei será enterrado el 9 de julio.

¿Cuándo serán los funerales de Alí Jamenei?

Los funerales estaban previstos originalmente para marzo, pero fueron postergados debido a la guerra y a las dificultades logísticas derivadas del conflicto. Según el programa difundido por las autoridades, las ceremonias comenzarán el 4 de julio en la mezquita Mosala de Teherán, donde el féretro permanecerá durante dos días para que la población pueda rendir homenaje al histórico dirigente.

El 6 de julio se realizará una multitudinaria procesión funeraria por las calles de la capital iraní. Al día siguiente, los actos continuarán en la ciudad santa de Qom, principal centro de estudios religiosos chiitas del país y sede de los seminarios más importantes de Irán.

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Finalmente, el 9 de julio, los restos de Jamenei serán trasladados a Mashhad para ser enterrados en el mausoleo del imán Reza, una de las figuras más veneradas del chiismo y uno de los principales lugares de peregrinación del mundo islámico.

Jamenei permaneció en el poder durante casi 37 años y fue una de las figuras más influyentes de Oriente Medio. Tras su muerte fue sucedido por su hijo, Mojtaba Jamenei, quien no ha vuelto a aparecer públicamente desde el ataque y que, según diversas fuentes, habría sufrido heridas graves durante el bombardeo que acabó con la vida de su padre.

Entretanto, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos atraviesan su fase más avanzada y ambas partes coinciden en que un acuerdo para poner fin al conflicto podría concretarse en el corto plazo. El entendimiento, que aún debe ser formalizado, incluiría medidas destinadas a normalizar la situación en el estratégico estrecho de Ormuz y restablecer la circulación marítima en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Aunque los gobiernos de Teherán y Washington transmiten señales de optimismo respecto de un cierre próximo de las conversaciones, todavía no se definieron ni la fecha ni el lugar en que se llevará a cabo la firma del memorando.

Siguen registrándose hostilidades en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Sin embargo, la expectativa generada por el posible pacto contrasta con la situación que continúa registrándose en la zona del Golfo Pérsico. En las últimas horas se reportaron nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio internacional de petróleo.

Medios estatales iraníes informaron que fuerzas navales de la República Islámica interceptaron y atacaron una embarcación que intentaba atravesar el paso marítimo sin autorización. Paralelamente, autoridades estadounidenses denunciaron que Irán realizó lanzamientos de drones en el área, aumentando la preocupación por la persistencia de focos de tensión pese al avance de las negociaciones diplomáticas.

Medio OrienteAlí JameneiIránEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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