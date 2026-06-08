El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia: cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

El proyecto de túnel subterráneo que conectará Santa Cruz con Tierra del Fuego sin pasar por Chile. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Un ambicioso proyecto de infraestructura volvió a instalarse en el centro del debate en el extremo sur de Sudamérica. Las autoridades de Chile buscan avanzar con la construcción de un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes que conecte de forma permanente el territorio continental con la isla de Tierra del Fuego, una obra que promete transformar la logística, el transporte y turismo en una de las regiones más australes y estratégicas del planeta.

La iniciativa es impulsada por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, y contempla una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, en el sector conocido como Primera Angostura, donde actualmente opera el principal servicio de transbordadores de la zona. Allí, cruzan diariamente unas 2.150 personas y cerca de 600 vehículos, un flujo que suele verse afectado por los fuertes vientos y las complejas condiciones climáticas características del estrecho.

La relevancia del proyecto excede las fronteras chilenas. Para Argentina, la obra tendría un valor estratégico considerable, ya que gran parte de la conectividad terrestre entre la provincia de Tierra del Fuego y el continente depende actualmente de pasos ubicados en territorio chileno. Una conexión permanente podría mejorar la circulación de personas, mercancías y servicios en toda la Patagonia austral.

Túnel bajo el estrecho de Magallanes: cómo es el proyecto que busca unir Tierra del Fuego con el continente

Durante años, el túnel fue visto como una propuesta difícil de concretar debido a su elevado costo. Las primeras estimaciones hablaban de una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares, una cifra que alejaba cualquier posibilidad de ejecución en el corto plazo.

Una conexión permanente podría mejorar la circulación de personas y servicios en toda la Patagonia austral. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar tras la visita de especialistas de Norwegian Tunnelling Network. Luego de analizar las condiciones del lugar, los expertos concluyeron que la obra podría realizarse por alrededor de 500 millones de dólares, apenas un tercio del presupuesto original.

La drástica reducción de costos abrió nuevas alternativas de financiamiento, principalmente mediante concesiones privadas, y permitió que el Gobierno Regional de Magallanes iniciara conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas de Chile para avanzar en estudios de prefactibilidad y factibilidad. Aunque todavía no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos, el proyecto volvió a ganar impulso dentro de la agenda de infraestructura chilena.

Qué beneficios tendría el túnel submarino para Chile, Argentina y la Patagonia

Las autoridades chilenas sostienen que el impacto del túnel iría mucho más allá de reemplazar a las actuales barcazas. La obra podría fortalecer el turismo en Tierra del Fuego, reducir costos logísticos, agilizar el transporte terrestre hacia la Patagonia austral y acompañar futuros desarrollos vinculados al hidrógeno verde, una de las principales apuestas energéticas de Chile para las próximas décadas.

La drástica reducción de costos abrió nuevas alternativas de financiamiento, mediante concesiones privadas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Desde una perspectiva regional, el proyecto también tendría implicancias para Argentina. La conexión permanente permitiría optimizar uno de los principales corredores terrestres utilizados para vincular Tierra del Fuego con el resto del país, facilitando el traslado de pasajeros, transportistas y cargas.

Flies incluso afirmó que, debido al intenso movimiento de ciudadanos y transportistas entre ambos países, este corredor podría convertirse en el tercer paso fronterizo más importante de Chile, solo detrás de los cruces de Arica-Tacna y Cristo Redentor.

Los desafíos técnicos y económicos que enfrenta la megaobra en el estrecho de Magallanes

A pesar del renovado optimismo, los especialistas coinciden en que el proyecto enfrenta obstáculos técnicos y económicos significativos. El principal desafío no es la longitud del túnel, sino las complejas características geológicas y climáticas del estrecho.

El Cristo Redentor, símbolo de paz y fraternidad entre Argentina y Chile, inaugurado en 1904. Foto: Wikipedia

Antes de cualquier avance será necesario realizar estudios geotécnicos y geofísicos exhaustivos para determinar la composición del subsuelo, la presencia de fallas geológicas, la permeabilidad de las rocas y la profundidad real del lecho marino.

Además, deberán resolverse cuestiones vinculadas a la ventilación, seguridad contra incendios, los sistemas de evacuación y accesos viales. Los expertos advierten que la viabilidad final dependerá tanto de factores técnicos como políticos y económicos.

De esta manera, la gran incógnita sigue siendo si los beneficios logísticos, la integración entre Chile y Argentina, la demanda futura y el potencial desarrollo turístico justifican una inversión de semejante magnitud. Por ahora, el túnel bajo el estrecho de Magallanes continúa en etapa de evaluación, pero ya volvió a posicionarse como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para el futuro de la Patagonia.