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Tenía 21 años y amaba el deporte: quién era la joven que murió en el accidente de bungee jumping en Brasil

María Eduarda perdió la vida durante un salto a más de 40 metros de altura presuntamente realizado sin las medidas de seguridad correspondientes. Tres personas son investigadas por la Justicia.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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María Eduarda Rodrigues de Freitas, la víctima de la tragedia en el Ponte do Esqueleto.
María Eduarda Rodrigues de Freitas, la víctima de la tragedia en el Ponte do Esqueleto. Foto: Redes sociales.
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Brasil continúa conmocionado por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que perdió la vida durante una actividad de bungee jumping en el interior del estado de San Pablo. El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales y un enorme debate sobre los protocolos de seguridad en deportes extremos.

La tragedia ocurrió en el Ponte do Esqueleto, una estructura ubicada en el municipio de Limeira y conocida por ser escenario de diversas actividades extremas. Según las primeras investigaciones, la joven fue lanzada desde una altura aproximada de 40 metros sin estar conectada al sistema de seguridad que debía sostenerla durante el salto.

María Eduarda residía en Jandira, una localidad situada en la región metropolitana de San Pablo. Se había graduado en Educación Física y Gestión Deportiva y dedicaba gran parte de su tiempo a actividades relacionadas con el bienestar físico.

María Eduarda Rodrigues de Freitas, la víctima de la tragedia en el Ponte do Esqueleto. Foto: Redes sociales.

Quienes seguían sus redes sociales encontraban publicaciones sobre entrenamientos, paisajes naturales, viajes y momentos de recreación. Su perfil reflejaba una personalidad activa y una marcada pasión por las actividades al aire libre.

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Precisamente, una de sus últimas publicaciones cobró especial relevancia después del accidente. Horas antes de participar de la actividad, compartió una imagen desde el puente donde se realizaría el salto y escribió: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

La frase se viralizó rápidamente tras conocerse la noticia y fue replicada por numerosos usuarios que expresaron su pesar por la tragedia.

La joven, graduada en Educación Física y apasionada por la naturaleza, perdió la vida durante una actividad de bungee jumping en San Pablo. Foto: Redes sociales.

El accidente quedó registrado en video

El hecho quedó registrado por personas que se encontraban en el lugar. Las imágenes difundidas muestran cómo tres hombres sostienen a la joven antes de impulsarla desde la plataforma.

La víctima residía en la región metropolitana de San Pablo y se encontraba realizando una actividad recreativa cuando ocurrió el fatal episodio que hoy es investigado por la Policía Civil. Video: EFE.

Segundos después, varios asistentes comenzaron a gritar al advertir que la soga de seguridad no estaba colocada. Las grabaciones se viralizaron rápidamente y se convirtieron en una pieza clave para la investigación que llevan adelante las autoridades brasileñas.

Tras el accidente, equipos de Bomberos y profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los médicos únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Su prometido, que presenció la escena, sufrió una fuerte crisis emocional y debió recibir atención médica en el lugar.

La Justicia investiga a los responsables por homicidio con dolo eventual. Foto: Redes sociales.

La investigación judicial

La Policía Civil de Brasil avanza en la investigación para determinar las responsabilidades detrás del accidente. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, tres personas de 42, 32 y 27 años serán investigadas por homicidio con dolo eventual.

Esta figura penal contempla aquellos casos en los que una persona no busca directamente provocar la muerte de otra, pero actúa de manera tal que asume conscientemente el riesgo de que el desenlace fatal pueda ocurrir.

BrasilMuerteDeportes extremos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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