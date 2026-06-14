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Cómo se vive dentro del submarino más poderoso de España: sin habitaciones y con solo 3 baños para 43 marineros

El submarino más moderno de la Armada española combina tecnología de última generación con una exigente vida a bordo. Espacios reducidos, turnos rotativos, convivencia permanente y semanas de aislamiento forman parte de la rutina de sus 43 marineros.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El submarino S-81 “Isaac Peral” de la Fuerza Armada Española.
El submarino S-81 “Isaac Peral” de la Fuerza Armada Española. Foto: navantia.es
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El submarino S-81 Isaac Peral representa uno de los proyectos militares más ambiciosos desarrollados por España en las últimas décadas. Diseñado y construido por Navantia dentro del programa S-80 Plus, este moderno sumergible incorpora tecnología de vanguardia, capacidades avanzadas de combate y sistemas que lo posicionan entre los submarinos convencionales más sofisticados del mundo.

Sin embargo, más allá de sus innovaciones técnicas, existe un aspecto que suele despertar gran curiosidad: cómo es la vida cotidiana de los marineros que pasan semanas bajo el agua en un entorno extremadamente reducido.

Cómo es la convivencia en el submarino S-81 sin habitaciones y con 3 baños disponibles

A bordo del S-81 conviven 43 tripulantes en un espacio donde cada metro cuadrado tiene una función específica y la comodidad no es una prioridad, ya que su diseño está pensado para maximizar la eficiencia operativa y garantizar que el submarino pueda cumplir misiones prolongadas en condiciones exigentes.

Uno de los datos más llamativos es la relación entre la cantidad de tripulantes y las instalaciones disponibles. La dotación dispone de apenas tres baños y dos duchas para todo el personal, una realidad que obliga a mantener horarios estrictos y una organización permanente.

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El submarino S-81 “Isaac Peral” de la Fuerza Armada Española. Foto: navantia.es

Las rutinas de higiene se encuentran cuidadosamente planificadas para evitar inconvenientes durante las operaciones. Cada miembro de la tripulación conoce los horarios y procedimientos que permiten mantener el funcionamiento ordenado de la nave.

Cómo se organizan para el descanso y por qué la cama no se siente como “lugar propio”

La situación es similar en los espacios destinados al descanso. No existen habitaciones privadas ni áreas personales amplias. Los marineros duermen en camarotes compartidos equipados con literas compactas, distribuidas según las necesidades operativas de cada turno.

Cabe señalar que la actividad dentro del submarino nunca se detiene: mientras una parte de la tripulación descansa, otra permanece de guardia supervisando sistemas, navegando o ejecutando tareas de mantenimiento. Por ese motivo, el descanso se organiza mediante turnos rotativos.

Otro punto a tener en cuenta es que la cama no siempre pertenece a una única persona, sino que forma parte de un esquema diseñado para aprovechar al máximo el espacio disponible.

En ese contexto, la convivencia depende de normas estrictas de respeto y disciplina: mantener niveles bajos de ruido, evitar obstruir pasillos y cuidar los espacios comunes son aspectos fundamentales para preservar la armonía durante misiones que pueden extenderse durante semanas.

El submarino S-81 “Isaac Peral” de la Fuerza Armada Española. Foto: navantia.es

A esto se suma otro desafío importante: el aislamiento. Durante las inmersiones, el contacto con el exterior es limitado y los tripulantes permanecen desconectados de internet, redes sociales y gran parte de las comunicaciones habituales.

Programa S-80 Plus de Navantia: cuál es el futuro de estos poderosos submarinos

El S-81 Isaac Peral fue entregado oficialmente a la Armada española en noviembre de 2023 y continúa atravesando distintas fases de evaluación operativa. Desde entonces acumuló más de 130 días de navegación y realizó períodos de inmersión de varios días consecutivos.

Las próximas pruebas contemplan ejercicios más complejos, incluyendo misiones de hasta un mes bajo el mar y el primer lanzamiento real de torpedos en aguas cercanas a Canarias.

En el plano tecnológico, el submarino incorpora más de 6.000 cables, unas 10.000 tuberías y un sofisticado sistema de combate integrado. Además, cuenta con seis tubos lanzatorpedos capaces de emplear torpedos pesados, minas y misiles.

Su capacidad para operar a más de 300 metros de profundidad y permanecer sumergido durante largos períodos gracias al sistema de propulsión independiente del aire (AIP) convierte al S-81 en una pieza estratégica para la defensa naval española. Pero detrás de toda esa tecnología, la verdadera clave de su funcionamiento sigue siendo la preparación, disciplina y resistencia de los hombres y mujeres que viven en su interior.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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