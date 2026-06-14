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Adelanto de haberes para jubilados y pensionados: cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

Esta alternativa está diseñada para cubrir necesidades económicas puntuales sin necesidad de realizar trámites extensos y puede gestionarse de manera digital a través de los canales habilitados por la entidad bancaria. Todos los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Se trata de una línea que permite acceder a fondos de manera rápida utilizando como respaldo el ingreso mensual que perciben jubilados y pensionados.
Se trata de una línea que permite acceder a fondos de manera rápida utilizando como respaldo el ingreso mensual que perciben jubilados y pensionados. Foto: Freepik
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El Banco de la Nación Argentina lanzó un nuevo beneficio de adelanto de dinero destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad, con montos de hasta $1.000.000. La propuesta apunta a ampliar el acceso para adultos mayores mediante un sistema de gestión completamente digital y con acreditación en pesos para libre destino.

Según informó el banco, no se trata de un préstamo en cuotas, sino un adelanto de haberes que se devuelve de una sola vez y en una única cuota, sin pagos mensuales posteriores.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.
Los adelantos de haberes del Banco Nación son otorgados directamente por la entidad financiera y no por el organismo previsional. Foto: NA.

Qué es el Adelanto de Haberes del Banco Nación para jubilados y pensionados

Además de los créditos personales tradicionales, el Banco Nación cuenta con una herramienta financiera destinada a quienes cobran sus prestaciones previsionales en la entidad: el Adelanto de Haberes. Se trata de una línea que permite acceder a fondos de manera rápida utilizando como respaldo el ingreso mensual que perciben jubilados y pensionados.

Esta alternativa está diseñada para cubrir necesidades económicas puntuales sin necesidad de realizar trámites extensos y puede gestionarse de manera digital a través de los canales habilitados por la entidad bancaria.

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En concreto:

  • El banco te adelanta dinero hoy.
  • Cuando cobrás tu próxima jubilación, pensión o sueldo en la cuenta, el banco descuenta automáticamente el monto adelantado más los intereses y gastos que correspondan.
  • La devolución se realiza en una única cuota, sin pagos mensuales posteriores.

Por ejemplo:

  • Solicitás un adelanto de $500.000.
  • El mes siguiente se acredita tu jubilación.
  • En ese momento, el Banco Nación debita automáticamente los $500.000 más los intereses pactados.
  • Si queda saldo disponible de tu haber, podés utilizarlo normalmente.

En qué se diferencia este beneficio de los créditos tradicionales de ANSES

A diferencia de los créditos que históricamente ofreció ANSES, los adelantos de haberes del Banco Nación son otorgados directamente por la entidad financiera y no por el organismo previsional.

Adelanto de sueldo para jubilados.
Adelanto de sueldo para jubilados. Foto: Banco Nación

Otra diferencia importante es que el Banco Nación permite acceder a financiamiento de hasta $1.000.000, una cifra considerablemente superior a la de otras líneas de crédito orientadas al sector previsional. Asimismo, el trámite puede realizarse de manera completamente digital mediante la aplicación BNA+.

Requisitos: quiénes pueden solicitar el adelanto de hasta 1.000.000 de pesos

La línea está destinada exclusivamente a jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través de una cuenta del Banco Nación.

Quedan excluidos de esta línea quienes perciban pensiones no contributivas, asistenciales, graciables o beneficios otorgados mediante regímenes especiales, incluso si esos pagos son administrados por ANSES.

El monto mínimo para solicitar es de $100.000, mientras que quienes necesiten sumas mayores, como un adelanto de hasta $1.000.000, también podrán gestionarlo bajo las mismas condiciones y plazos establecidos por la entidad.

Créditos, préstamos, dinero, plata. Foto: Reuters.
Quedan excluidos de esta línea quienes perciban pensiones no contributivas, asistenciales, graciables o beneficios otorgados mediante regímenes especiales, incluso si esos pagos son administrados por ANSES. Foto: Reuters.

Paso a paso: cómo hacer el trámite desde el celular de forma rápida

El proceso puede completarse íntegramente desde la aplicación BNA+ sin necesidad de acudir a una sucursal. Para solicitar el crédito, los interesados deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar a la aplicación BNA+ con usuario y contraseña.
  2. Acceder a la sección “Tu Banco”.
  3. Seleccionar la opción “Préstamos”.
  4. Presionar el símbolo “+” para iniciar una nueva solicitud.
  5. Indicar el monto requerido, el destino del préstamo y la cantidad de cuotas.
  6. Revisar las condiciones ofrecidas por el sistema.
  7. Confirmar la operación y esperar la acreditación de los fondos.

Desde la entidad destacan que el sistema permite obtener una preaprobación en pocos minutos y agiliza el acceso al financiamiento para jubilados y pensionados en todo el país.

JubiladosCréditos bancariosBanco Nación
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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