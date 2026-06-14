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Quién es Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales

La joya curazoleña marcó el 1-1 ante Alemania por la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo. Un repaso por su historia, desde los inicios en Países Bajos y a su paso por la Juventus.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales.
Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales. Foto: REUTERS
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El fútbol tiene historias extraordinarias y este domingo 14 de junio Curazao escribió una página más: dio la gran sorpresa al marcar su primer gol en la historia de los Mundiales nada menos que ante Alemania y en su estreno en la Copa del Mundo. El autor de este hito fue Livano Comenencia, una de las joyitas del país caribeño.

Quién es Livano Comenencia

Livano Shyron Liomar Comenencia nació el 3 de febrero de 2004 en Breda, Países Bajos y fue allí donde comenzó su trayectoria al sumarse a las inferiores del PSV Eindhoven en 2012.

En 2021, el defensor-volante fue incluido en la lista anual del medio británico The Guardian que reúne a los 60 mejores talentos nacidos en 2004 a nivel mundial.

El 13 de febrero de 2022 y tras mostrar gran potencial en inferiores, Comenencia firmó su primer contrato profesional con el club, con vigencia hasta 2025, aunque nunca llegó a debutar en la Primera del club neerlandés, yendo algunos partidos al banco.

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Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales. Foto: REUTERS

En agosto de 2023, el joven curazoleño fue comprado por el Juventus Next Gen, el equipo “B” de la Juventus que compite en la Serie C, con un contrato por dos temporadas.

“Comenencia empezó en la Academia del PSV en 2012 y desde entonces pasó por todos los equipos juveniles. A los 17 años debutó en el fútbol profesional contra el FC Den Bosch. Desde entonces, ha sido un fijo en el prometedor equipo (...) El club le desea mucho éxito en su carrera”, escribió el PSV en un comunicado.

En agosto de 2025, llegó al FC Zürich de la Superliga de Suiza, donde firmó un contrato de cuatro años, hasta 2029, y ya lleva jugados 25 partidos.

Su historia en la Selección de Curazao

De ascendencia curazoleña, jugó en las selecciones inferiores de Países Bajos, habiendo disputado partidos hasta la división sub-18.

En octubre de 2024, aceptó su primera convocatoria con la Selección de Curazao para los partidos ante Granada, correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25.

Este domingo, Comenencia hizo el primer gol histórico de la Curazao en una Copa del Mundo en el Mundial 2026 cuando al minuto 21 superó nada menos que a Manuel Neuer, de la Selección de Alemania.

Selección CurazaoMundial 2026Selección Alemania
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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