Polémica medida en el Metrobús: los pasajeros tendrán que abandonar su mochila y no podrán viajar con ella

Como una regla de convivencia, la empresa establece nuevas normas para el uso de bolsos en el transporte público. Los detalles.

El Metrobús en la Ciudad de México. Foto: Unsplash.

La polémica se desató en Ciudad de México luego de que Metrobús CDMX indicara nuevas reglas para el transporte público en la capital mexicana, con el objetivo de fomentar un uso adecuado, cívico y empático de la mochila, instando a los usuarios a evitar llevarla en la espalda o en el pecho.

Desde ahora, todos los usuario de colectivo en Ciudad de México están equipados con cestos, canastos o maleteros internos, donde se podrán depositar las mochilas, bolsas, valijas y otras pertenencias personales.

El Metrobús, un medio de transporte muy utilizado en Ciudad de México. Foto: CUARTOSCURO

Para facilitar el flujo de pasajeros -previniendo atascamientos, golpes, rayones en la piel y otros accidentes que pueden ocurrir al llevar la mochila en la parte alta del cuerpo-, “nuestras unidades cuentan con espacio designado para mochilas, maletas o bolsas. Úsalos de forma correcta”, anunció Metrobús CDMX.

La norma es clara y, si bien no genera multas económicas o disciplinarias, el no hacerlo puede hacer la diferencia entre un viaje agradable y uno muy molesto.

Llevar la mochila abajo o en los canastos dentro del Metrobús es una práctica común en varios sistemas de transporte del mundo, donde el respeto al espacio colectivo es clave.

El Metrobús, segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México

El Metrobús mueve más de 22 millones de usuarios al año en la Ciudad de México, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.