Rafael Tudares Bracho. Foto: Redes sociales

Un nombre clave entre los presos políticos de Venezuela era el de Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia. Finalmente, este jueves se confirmó su liberación, según lo que explicaron en redes sociales.

Mariana González de Tudares, esposa del hombre liberado, escribió un posteo para dar la noticia.

Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, y su esposo, Rafael Tudares.

“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, detalla la publicación.

La detención había tenido lugar el 7 de enero de 2025, en la previa de la asunción de Nicolás Maduro en su tercer ciclo como presidente de Venezuela. Junto a él fueron detenidos también al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada.



Ha sido una lucha estoica y muy dura… pic.twitter.com/WfJ1PWvsY5 — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) January 22, 2026

Desde que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela para juzgarle por un presunto delito de narcoterrorismo y la presidencia del país fue ocupada por la segunda en el Gobierno, Delcy Rodríguez, el régimen venezolano ha ido liberando paulatinamente a parte de los centenares de presos políticos que mantiene en las cárceles del país.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”, añade su esposa.

Mariana González en una de las visitas a la cárcel a su esposo. Foto: Reuters

También agradeció “muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad” y al “Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”.

Recordó igualmente “a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo”.

Mariana González y su esposo, Rafael Tudares Bracho. Foto: Redes sociales

Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España y quien en 2024 fue escogido como el candidato unitario de la oposición (Plataforma Unitaria Democrática) a la presidencia de Venezuela.

González fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, algo que fue rechazado por Maduro, quien se proclamó vencedor de esos comicios.