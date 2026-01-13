Machado y González Urrutia. Foto: EFE

La vocería oficial de la oposición en Venezuela, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, lanzó un comunicado sobre la situación de los presos políticos en el país caribeño con una dura crítica contra el régimen que administra la nación, encabezado en este momento por la mandataria Delcy Rodríguez, que reemplazó al capturado Nicolás Maduro.

En el comunicado critican que, si bien se anunció la excarcelación de 116 presos políticos en la jornada de este lunes 12 de enero, plantean que solo se pudo verificar la liberación de 56 personas: “Menos del 5%”, sostienen.

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición que hicieron las denuncias. Foto: Reuters.

El descargo de Corina Machado y González Urrutia sobre los presos políticos en Venezuela

“A cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados. La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad“, comienza el escrito oficial.

“Para el mediodía del martes 13 de enero, las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar la excarcelación de 56 personas. Esto representa menos del 5% del total de más de 1.000 seres humanos que permanecen injustamente privados de libertad por razones políticas", continúa, en referencia a que serían incluso más de los 800 apresados que se estuvo planteando en el último tiempo que estarían sin libertad en el país caribeño.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición venezolana. Foto: Reuters

“Los excarcelados siguen casi siempre sometidos a medidas cautelares abusivas. No se han publicado listas de las personas que serán liberadas“, agrega.

“No se ha notificado a los familiares de los presos sobre el proceso de excarcelación. Cientos de ellos permanecen en vigilia, acampados frente a los centros de reclusión, esperando noticias al respecto, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".

Denuncia de muertes de presos políticos en Venezuela

“No se atienden los llamados de las organizaciones venezolanas e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de los presos políticos".

Y sostiene respecto de la salud de algunos de ellos: “No se conoce ninguna mejoría en las condiciones de vida de los presos políticos que permanecen recluidos, ni siquiera de los que sufren dolencias graves. Por el contrario, uno de ellos, Edison José Torres Fernández (52 años) falleció en cautiverio como consecuencia de una subida de tensión que no fue debidamente atendida".

“Edison Torres es el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones del 28 de julio de 2024. Antes de él fallecieron Edwin Santos, Jesús Martínez, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz".

La exigencia para que se liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

“Cada día de prisión cuenta. La vida y la salud de cientos de personas están en juego“, afirmaron.

“Por eso nuestro mensaje al régimen, Venezuela y el mundo es claro: no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas“.

Y cerraron diciendo: “Nuestra demanda sigue siendo la misma, única, clara y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos“.