Defensa terrestre: el país de Sudamérica que se destaca por su cantidad de tanques de guerra

Los vehículos blindados son una parte fundamental de la defensa de los países, por lo que Sudamérica tiene algunas naciones que se destacan en la materia.

La modernización del Ejército chileno. Foto: Ejército de Chile.

Las tensiones a nivel global generan preocupación en distintos países, por lo que muchas veces se interesan en fortalecer sus defensas. En este marco, contar con tanques de guerra resulta fundamental para las fuerzas armadas, por lo que en Sudamérica hay distintos casos.

Este aspecto tiene puntos destacados en la región, como ocurre con Chile, que lidera con la posesión de 386 tanques. El podio lo completan Argentina y Chile, aunque hay otros casos contrarios. Por ejemplo, Colombia no tiene vehículos de esta clase registrados, un punto débil en su defensa.

Tanques de guerra. Foto: Pexels

La falta de tanques puede significar una derrota en lo estratégico, ya que en la actualidad tienen un protagonismo absoluto en un contexto bélico. El ranking Combat Tank Fleet Strength by Country 2025, que desarrolla Global Fire Power, indica que se trata de herramientas que funcionan en ataque, defensa y hasta movilidad en el frente de batalla.

Incluso, se aclara, que en tiempos de paz pueden emplearse para la seguridad interna, así como también apoyo para situaciones urgentes o desastres naturales.

Tanques de guerra. Foto: Reuters.

Países como Chile, Argentina, Brasil y Perú, que lideran el ranking regional, demuestran la importancia que le dan a la renovación de su defensa terrestre.

GFP indicó que el principal en los vehículos blindados es Chile, que se ubica 30° en el ranking global de tanques de guerra, gracias a la posesión de 386 unidades. Los otros tres que aparecen dentro de los mejores 50 son Argentina (35°) con 342, Brasil (45°) con 294 y Perú (49°) con 240.

Otra cara muestran Paraguay y Colombia, ya que quedaron muy atrás en el ranking. Global Fire Power indicó que ninguno de estos países tiene tanques de guerra, por lo que se ubican 121° y 140°, respectivamente. Más allá de que tienen otras fortalezas en sus líneas de defensa, el aspecto terrestre presenta un gran déficit.

Tanques de guerra. Foto: Pexels

Ranking Global Fire Power: cuáles son los países de Sudamérica con más tanques de guerra