Papa Francisco. Foto: Reuters

Uno de los templos más emblemáticos de la Iglesia católica que está en Roma es la Basílica de Santa María Maggiore, el lugar donde está enterrado el Papa Francisco en el Vaticano. Esta vez, fue noticia por dar un nuevo paso a la modernización al incorporar un sistema digital para la recepción de ofrendas.

La iniciativa les permitirá a los fieles de todo el mundo que puedan hacer donaciones de forma más ágil, segura e inclusiva, y permite alinearse a los cambios tecnológicos del mundo moderno.

La Basílica de Santa María Maggiore. Foto: X/@romamedieval

¿Cómo se moderniza la Basílica de Santa María Maggiore?

A diferencia del tradicional posnet, el sistema implementado en esta basílica papal funciona como un centro informativo e interactivo, diseñado para facilitar la experiencia del visitante y del feligrés.

Esta plataforma funciona en ocho idiomas (italiano, inglés, español, francés, portugués, alemán, chino y japonés) y emite comprobante de la donación y cuenta con una interfaz accesible, también pensada para personas con discapacidad.

La Basílica de Santa María Maggiore. Foto: Google.

Inclusive, en los últimos meses, diversas iglesias empezaron a sumar cajeros especiales, por lo que se pueden hacer ofrendas a través de tarjeta o pagos digitales.

Por ello, la Basílica de Santa María Maggiore se convirtió en uno de los primeros templos de Roma para adoptar tecnología de forma integral.

“El proyecto representa un paso importante en la forma de vivir y custodiar la caridad, en su sentido más amplio, dentro de la Basílica”, dijo Roberto Romano, delegado para la administración del templo.

La Basílica de Santa María Maggiore. Foto: Google.

Y destacó que “la tecnología, si está bien orientada, puede convertirse en una verdadera herramienta de servicio, ya que no es un fin en sí misma, sino un medio para facilitar un gesto de donación desinteresado, puro y transparente”.

El funcionamiento del sistema se divide en dos etapas, la primera ya operativa donde el fiel puede realizar una donación en simples pasos. La segunda, que se pondrá en marcha próximamente, donde el dispositivo se transformará en una plataforma integrada, con la idea de difundir la propuesta cultural y artística de la Basílica y del Polo Museístico Liberiano.