Javier Milei en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Javier Milei volvió a confirmar que volverá a Estados Unidos para encabezar la apertura de “Argentina Week”, un evento de tres días que se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, Según se supo, el objetivo será posicionar al país como un destino atractivo para inversores globales y presentar sus oportunidades de negocio.

La presencia del mandatario ya fue anunciada el pasado 21 de noviembre de 2025 y ahora se puso de manifiesto a través de un mensaje difundido en Twitter por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y luego fue replicado por el propio Milei. En ese posteo, Oxenford sostuvo que se trata del “mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”, y resaltó la participación confirmada del líder de La Libertad Avanza en la jornada inaugural.

“Argentina Week” es organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a instituciones financieras de peso como J.P. Morgan Chase, Bank of America y la firma Kaszek. El evento buscará mostrar ante el capital internacional “las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina”.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

“La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”, escribió Oxenford en su cuenta oficial de Twitter, argumentando que los inversores que ingresen en esta etapa “podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala”.

Más allá de Milei, al evento están invitados líderes empresariales globales, bancos y fondos de inversión, así como compañías de sectores estratégicos, como tecnología, energía, minería y agroindustria que ya operan en el país o evalúan ampliar su presencia en el mercado argentino. El programa incluirá paneles estratégicos, reuniones privadas y actividades paralelas orientadas a generar vínculos y acuerdos de inversión entre actores internacionales y empresas locales.

Argentina Week 2026: qué se juega el Gobierno con este evento

En primer lugar, la capacidad de traducir promesas de reformas internas en compromisos concretos de inversión. En segundo, la oportunidad de reposicionar la marca país en un contexto marcado por la crisis económica y aislamiento financiero. Y en tercer lugar, ofrecer un escenario donde empresas globales visualicen a Argentina como destino no solo de recursos naturales sino también de tecnología, logística e industria de servicios.

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: EFE

De esta manera, Javier Milei planea llevar su relato económico y estratégico en el marco de una serie de desafíos que planifica enfrentar, como la inflación, la escasez de reservas y la inestabilidad política, ejes que todavía siguen sobre la mesa, aunque la jugada del Gobierno es clara: generar un “shock de confianza” internacional.