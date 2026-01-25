El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presenció los ejercicios militares. Foto: REUTERS

Un nuevo capítulo se suma a la de por sí tensa relación entre Estados Unidos y Cuba, cuando el presidente de la pequeña isla del Caribe, Miguel Díaz-Canel, ordenó llevar a cabo ejercicios militares a sus Fuerzas Armadas y defendió esta preparación para “evitar una agresión del imperialismo”, es decir, por parte de Washington.

Los ejercicios militares estuvieron encabezados por el propio Díaz-Canel y altos rangos castrenses y se llevaron a cabo este sábado pasado, durante otra jornada dedicada a este tipo de actividades de defensa.

“Esto (los ejercicios militares) cobra una importancia relevante en los momentos actuales (…) a partir de toda la ofensiva hegemónica que está desarrollando el gobierno de Estados Unidos”, aseveró Díaz-Canel, y con esa frase hizo referencia al ataque del pasado sábado 3 de enero en donde capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Ejercicios militares en Cuba que observó el presidente Miguel Díaz-Canel. Video: Reuters.

El gobernante de Cuba presenció desde La Habana un ejercicio táctico demostrativo en una unidad de tanques. A posteriori, compartió con estudiantes universitarios en prácticas de tiro y “acciones de combate”, para finalmente visitar una unidad de defensa antiaérea.

Cabe resaltar que este fue el tercer sábado consecutivo que el país se dedica a este tipo de actividades desde que tuvo lugar la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero.

Estados Unidos y Cuba: una historia de pura enemistad

Haciendo un repaso muy acotado de los acontecimientos más destacados en la historia de enfrentamientos entre Estados Unidos y Cuba, hay que destacar al año 1959 como el inicio fuerte de esta enemistad.

Para aquel año, EE.UU. tenía mucha influencia en la isla cubana, en cuanto a su economía, política, empresas e incluso su ejército, hasta que se produce la reconocida Revolución Cubana con Fidel Castro a la cabeza junto a Ernesto Che Guevara, que derrocan al dictador Batista y establecen un tipo de gobierno comunista, apoyado fundamentalmente por la Unión Soviética, que por aquellos años se disputaba el control del mundo con EE.UU. en el contexto de la Guerra Fría.

Crisis de los misiles de Cuba. Foto: Museo de Historia de Miami

A partir de allí, se empiezan a dar las reconocidas sanciones y embargos económicos contra Cuba por parte de Washington, impulsados por la nacionalización de muchas empresas estadounidenses por parte del nuevo gobierno cubano, pero sin compensación económica.

Tres años más tarde, sucede un hecho que paralizó al mundo por aquella época: la famosa Crisis de los Misiles en Cuba, cuando La Habana le permite a la URSS instalar misiles nucleares en su territorio y apuntando hacia Estados Unidos, una forma de advertencia o disuasión para que EE.UU. frenase sus intenciones de controlar el mundo y que casi deriva en una guerra nuclear entre las dos potencias.

En la actualidad, y con políticas expansionistas de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, Cuba teme por nuevas sanciones, ataques y una posible pérdida de su soberanía.