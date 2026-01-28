La aeronave tras el impacto. Foto: Captura

Un avión de la compañía colombiana Satena, con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo, se estrelló cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, Colombia. La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras. El congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya forma parte de las 15 personas que iban a bordo del avión de la compañía estatal.

Según Satena, “el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am”. El avión es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros.

El avión estrellado en Colombia. Video: EFE

El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Tres aeronaves de la Fuerza Aeroespecial Colombiana y dos más de la compañía Searca sobrevolaron las áreas “donde se registró la última información disponible de la misma” y notaron que “la baliza (localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave), no se ha activado”, agregó la información.

Quién es el congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya

Quintero Amaya es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo y llegó a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Desde el Congreso a donde aspiraba a repetir curul, esta vez como representante del departamento de Norte de Santander por el Partido de la U, enfocó su labor legislativa en temas como “la reforma agraria, la defensa de la vida campesina, el desarrollo rural integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.

El congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya. Foto: EFE

Junto al congresista también viajaba su asistente Natalia Acosta Salcedo y Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz que actualmente ocupa Quintero: “Desde el Partido de La U, expresamos nuestra preocupación ante la desaparición de la avioneta de Satena en Norte de Santander, en la cual viajaba nuestro candidato a la Cámara Diógenes Quintero y parte de su equipo de trabajo. Esperamos que la situación tenga un desenlace positivo y todos los ocupantes de la aeronave regresen sanos y salvos con sus familias”, señaló esa colectividad.

Además, medios locales indican que los otros pasajeros son el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía y su esposa María Sánchez, así como un comerciante y un neurocirujano de la región.