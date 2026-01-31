El Tren del Fin del Mundo Foto: NA

El proyecto de tren transandino vuelve a tomar fuerza. Se trata de un tendido de vías ferroviarias que, de concretarse, podría transformar para siempre la logística y la integración regional en el Cono Sur.

El Gobierno Nacional inició conversaciones en conjunto con las provincias de la región cuyana para reactivar el viejo plan de conectar a Chile y Argentina con un medio ferroviario que tenga salida directa al Pacífico.

De Chile a Argentina: cómo será el tren trasandino

tren trasandino

El planteamiento tiene como fin reducir la dependencia del transporte por camión o avión, que por sus altos precios termina encareciendo las mercancías, y reemplazar estos transportes por trenes capaces de mover cargas con grandes volúmenes de producción.

La inversión estimada sería de $4.000 millones. Además, en caso de concretarse, se abriría un corredor bioceánico que conecte el corazón productivo argentino con los mercados asiáticos a través de los puertos chilenos.

Ferrocarril Trasandino Sur. Foto: X

El trazado recuperaría las antiguas líneas de San Martín y Sarmiento, y uniría San Juan con el sur mendocino, para luego cruzar la Cordillera de Los Andes por el paso Planchón Vergara, en el departamento de Malargüe. En este pasaje, las condiciones climáticas son estables y esto permitiría mayor operatividad durante el invierno.

Del otro lado, la traza llegaría a la región del Maule y a puertos estratégicos como San Antonio, una salida clave al Pacífico. El plan contempla un ramal que conecte General Alvear con Vaca Muerta, pensado para transportar arena para fractura hidráulica, gas, petróleo, minerales y litio, uno de los recursos más demandados a nivel global.

Ferrocarril trasandino: un sueño del futuro enraizado en el pasado

La Trochita, un tren emblemático de la Patagonia. Foto: NA

Inaugurado en 1910, el ferrocarril trasandino existió por más de 70 años, uniendo Mendoza con la ciudad chilena Los Andes. La obra fue un adelanto en cuestiones de ingeniería en su tiempo, pero las catástrofes naturales, sumadas al desarrollo del transporte camionero, derivaron en una serie de conflictos políticos que terminaron causando su cierre en 1984.

Si bien la hazaña de cruzar los Andes en tren ya fue concretada en el pasado, su reapertura implicaría nuevos desafíos: reconstruir las vías abandonadas, adaptarlas a los estándares modernos de seguridad y garantizar el soporte de carga pesada en zonas de alta montaña. Además, el financiamiento deberá contar con la ayuda del sector privado y las arcas públicas.