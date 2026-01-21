Importante tranvía en Argentina. Foto: X @sosmontevideo.

Las principales ciudades argentinas encuentran uno de sus mayores desafíos en la congestión vehicular y los extensos tiempos de traslado. Siendo Rosario una de las metrópolis que más sufre esta situación, el Gobierno de Santa Fe impulsa el desarrollo preliminar de un moderno sistema de tranvía urbano.

Esta propuesta, que busca renovar por completo la estructura de movilidad y ofrecer una alternativa eficiente para miles de usuarios, pretende conectar Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria.

El moderno tranvía urbano que llegará a una ciudad argentina. Foto: NA

Con una inversión estimada que ronda los 500 millones de dólares para un trazado de aproximadamente 35 kilómetros, el proyecto prevé que el trayecto hacia el centro de la ciudad pueda completarse en menos de 10 minutos, frente a los tiempos actuales que pueden triplicarse durante las horas de mayor congestión.

Cómo es la obra para la construcción de un tranvía en Rosario

La obra no requerirá túneles ni estructuras elevadas, sino que se instalaría sobre avenidas y espacios públicos existentes, lo que reduce tiempos, costos y complejidad técnica. La propuesta contempla paradas en sectores clave:

Ex Batallón 121

Museo del Deporte

Distrito Sur

La Siberia

Ingeniería

Medicina

Tribunales

HECA

Terminal de Ómnibus

Además, las alternativas de traza incluyen un ingreso por avenida Ayacucho, uno de los corredores que podría adaptarse sin expropiaciones.

Cuándo llegaría el nuevo tranvía a Rosario

Ahora, un equipo integrado por Provincia, municipios y el Ente de Coordinación Metropolitana deberá trabajar en el diseño final del proyecto para definir la traza y avanzar en los estudios de factibilidad técnica y económica.

Esta situación se daría a lo largo de 2026, mientras el Gobierno provincial analiza distintas alternativas de financiamiento, que incluyen créditos internacionales y la posible participación de empresas operadoras.

Rosario, la ciudad que albergará el moderno tranvía urbano. Foto: NA

La tecnología prevista permitiría acelerar los tiempos de obra: en experiencias similares alrededor del mundo, estos sistemas se construyeron en plazos de entre 18 y 24 meses.

Los impactos del futuro tranvía de Rosario

La iniciativa busca mejorar de manera directa la movilidad y, al mismo tiempo, generar un impacto económico a escala regional. Entre los principales efectos esperados se encuentran el impulso al turismo en zonas ribereñas y espacios culturales, una mayor conectividad para universidades, hospitales y áreas comerciales, y la revalorización de corredores urbanos que hoy se encuentran saturados o subutilizados.

Además, se proyecta la creación de empleo tanto en la etapa de construcción como en la futura operación del sistema ferroviario.

A nivel metropolitano, el nuevo sistema contribuiría a reducir el uso del auto particular, acortar los tiempos de traslado y facilitar una planificación más eficiente de las actividades cotidianas.