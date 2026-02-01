Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Las encuestas indican que, tras un año del segundo mandato de Donald Trump, solo hay un presidente más impopular: él mismo durante su primera etapa de presidente de Estados Unidos. La última encuesta de Pew Research, publicada el jueves 29 de enero, revela que el 37 por ciento de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump. Lo que en realidad lastra su aprobación es su bajísima popularidad entre los votantes demócratas.

Por otro lado, su apoyo entre los republicanos se mantiene, aunque ha disminuido desde el inicio de su mandato. Más de la mitad parece seguir respaldando su enfoque, según Pew.

A pesar de las cifras nacionales, el control de Trump sobre el Partido Republicano sigue siendo significativo, en gran medida como figura principal del movimiento MAGA.

“El apoyo que tiene parece ser sólido como una roca; no parece haber nada que pueda alejar probablemente al 80 u 85 por ciento de los votantes republicanos”, comenta a DW John Mark Hansen, politólogo de la Universidad de Chicago.

Trump ha podido gobernar su primer año prácticamente sin oposición, gracias al control republicano del Congreso de Estados Unidos y a un fallo protector de la Corte Suprema de 2024, que le otorga amplia inmunidad.

Esto podría cambiar tras las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Si bien es cierto que ha implementado aranceles más radicales y está llevando a cabo la estricta política migratoria que prometió en su campaña, está por verse cómo evolucionan la inflación, los costos de vida y la economía.

“Con el tiempo, los índices de aprobación de un presidente tienden a caer, en parte por las promesas descabelladas que ha hecho y que después no puede cumplir. Y al mismo tiempo, con el presidente Trump, creo que lo que hemos visto es que los estadounidenses se preocupan mucho por el estado de la economía y el estado de su propio bolsillo”, explica a DW Kathryn Dunn Tenpas, investigadora presidencial y del Congreso del Centro Miller de la Universidad de Virginia.

El apoyo de los votantes moderados, que no se consideran republicanos ni demócratas y ayudaron a impulsar a Trump a la Casa Blanca, también ha disminuido en su primer año de mandato.

“Por supuesto, a muchos demócratas les preocupa especialmente lo que está sucediendo en Minneapolis y en otras ciudades del país, donde se ha desplegado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, subraya Tenpas. “Creo que los independientes y quizás los republicanos no leales a Trump, están cada vez más descontentos con lo que está ocurriendo”, concluye.