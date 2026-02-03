Donald Trump reiteró que está negociando con Cuba para poner fin al bloqueo del petróleo:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que Washington está manteniendo negociaciones con Cuba para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla y que cree que se está “cerca” de lograr un acuerdo que permita a los cubanos en EEUU visitar de nuevo su país.

“Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento”, dijo Trump a los medios en el Despacho Oval.

El mandatario volvió a subrayar la dura situación económica que atraviesa el país debido al embargo que él mismo activó la semana pasada al firmar una orden ejecutiva que castigará con aranceles a cualquier país que envíe crudo a la isla: “Es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota”.

Trump también volvió a asegurar que “México dejará de enviarles petróleo”, en un momento en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que mantendrá los envíos de ayuda material por motivos humanitarios a Cuba mientras busca “por todas las vías diplomáticas” cómo retomar los envíos de carburante.

“Me gustaría ayudar a los cubanos que están aquí. Como saben, tenemos muchas personas que vinieron de Cuba, que fueron expulsadas de Cuba, que huyeron de Cuba. Llegaron en balsas. Cruzaron aguas infestadas de tiburones. No sé cómo lo lograron. Y eso fue hace muchos años. Muchos quisieran regresar”, añadió el republicano.

Cuba. Foto: REUTERS

Las negociaciones Trump-Cuba

Trump ya dijo el fin de semana que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un acuerdo con Washington por la falta de petróleo.

“Estamos empezando a hablar con Cuba”, señaló a bordo del Air Force One y consideró que el Gobierno cubano hará un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo, mientras que confió en que la isla “volverá a ser libre”.

La grave crisis económica, energética y social de Cuba se vio agravada desde que la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un ataque que el Gobierno de La Habana condenó tajantemente.

Trump subrayó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando” desde que Estados Unidos capturó a Maduro el pasado 3 de enero.