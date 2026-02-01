Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

A casi un mes del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un primer acercamiento con las autoridades de Cuba.

“Estamos empezando a hablar con Cuba”, señaló Trump a bordo del Air Force One y consideró que el Gobierno cubano hará un “trato” con Washington tras el anuncio de aranceles para los países que le suministren petróleo, mientras que confió en que la isla “volverá a ser libre”.

El republicano dio estas declaraciones cuando la prensa lo cuestionó por las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que cortar el suministro de crudo a Cuba provocará una crisis humanitaria.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre. Vendrán a nosotros y harán un trato”, aseguró el mandatario.

Trump subrayó que Cuba está en “una situación muy mala” porque “vivían del dinero y del petróleo de Venezuela pero nada de esto está llegando” desde que Estados Unidos capturó a Maduro el pasado 3 de enero.

Cuba. Foto: REUTERS

También agregó que Sheinbaum fue “muy buena” porque, según dijo, le pidió que México también dejara de enviar crudo a la isla y ella accedió.

El mandatario estadounidense firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministren petróleo a la isla. Por su parte, el Gobierno cubano calificó de “fascista” la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y Sheinbaum anunció que México buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano.

El papa pide dialogo entre Estados Unidos y Cuba

El papa León XIV pidió este domingo a Cuba y Estados Unidos “un dialogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”, tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

“He recibido con gran preocupación noticias de aumento tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo”, dijo el papa asomado a la ventana de su estudio en el palacio apostólico.

El pontífice estadounidense también pidió que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba “proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó este sábado “su profunda preocupación” ante lo que consideró como un “agravamiento” de la situación económica y social en el país, y exhortó a “buscar caminos de diálogo y cambios estructurales”.

“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor”, subrayó el mensaje de los obispos católicos cubanos, en referencia a una posible paralización del suministro de petróleo tras la orden de Trump de imponer aranceles a los países que vendan crudo a la isla.