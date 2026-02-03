El EA-37B Compass Call de EE.UU. Foto: X/@wavy_zyro

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) marcó un nuevo hito en la modernización de sus capacidades al desplegar por primera vez en Europa al EA-37B Compass Call, su más reciente plataforma de guerra electrónica. La aeronave arribó el pasado 26 de enero a la Base Aérea de Ramstein, en Alemania, como parte de una gira planificada destinada a presentar el sistema a unidades aliadas y personal militar de la OTAN, en el marco del fortalecimiento de las capacidades conjuntas en el continente.

El EA-37B pertenece al 55º Grupo de Combate Electrónico, con base en la Base de la Fuerza Aérea de Davis-Monthan, en Arizona. Su despliegue en Europa constituye la primera escala de un roadshow que también incluye visitas a la Base Aérea de Spangdahlem, en Alemania, y a RAF Mildenhall, en el Reino Unido. Estas actividades tienen como objetivo familiarizar a las fuerzas aliadas con la nueva plataforma dentro del área de responsabilidad de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Europa (USAFE), así como avanzar en su integración dentro de escenarios operativos multinacionales.

El EA-37B Compass Call de EE.UU. Foto: X/@Adam_AS_2

La primera vez que el EA-37B está en Europa

Se trata de la primera vez que el EA-37B Compass Call opera en el teatro europeo, luego de haber realizado previamente dos giras de presentación en la región del Indo-Pacífico. Según informó la USAF, estas visitas buscan facilitar una transición progresiva hacia la capacidad operativa inicial del sistema, en paralelo con el retiro gradual de los veteranos EC-130H Compass Call, que durante décadas cumplieron un rol central en misiones de guerra electrónica.

El EA-37B está diseñado para desempeñar un papel clave en las operaciones dentro del espectro electromagnético, un dominio cada vez más determinante en los conflictos modernos. Entre sus principales misiones se encuentra la capacidad de degradar, interrumpir y negar los sistemas adversarios de comunicaciones, navegación y empleo de armas, así como interferir en las cadenas de mando y decisión del enemigo. En ese sentido, el teniente coronel Ronnie Smith, jefe adjunto de la División de Operaciones Futuras de USAFE-AFAFRICA, destacó que la plataforma permitirá “proporcionar dominio en la toma de decisiones en todos los dominios”.

La gira por distintas bases aéreas europeas también pone de relieve la flexibilidad del EA-37B para integrarse en estructuras de mando diversas y actuar como un nodo clave en operaciones conjuntas y de coalición. Desde la USAF subrayan que la aeronave está preparada para apoyar de manera directa a fuerzas aéreas, terrestres y de operaciones especiales. El capitán Tyler Laska, piloto del EA-37B del 41º Escuadrón de Combate Electrónico, remarcó que la superioridad de la información es un factor decisivo en cualquier conflicto y que “cada momento de duda que se implante en el proceso de decisión del adversario incrementa la supervivencia de las fuerzas propias”.

El EA-37B Compass Call de EE.UU. Foto: X/@Expedientes_ec

Interés mundial por el EA-37B Compass Call de Estados Unidos

El programa EA-37B tuvo avances significativos en los últimos años. En agosto de 2024, la USAF incorporó oficialmente la primera unidad del modelo, basada en el avión comercial Gulfstream G550 y modificada por L3Harris. Posteriormente, en mayo de 2025, se realizó el primer vuelo de entrenamiento operativo, confirmando el avance del sistema hacia su plena integración.

A nivel internacional, la plataforma también despertó interés: en julio de 2025, Italia se convirtió en el primer aliado en adquirir el EA-37B. Con este despliegue inicial en Europa, el Compass Call se consolida como uno de los pilares de la guerra electrónica estadounidense en un escenario estratégico cada vez más disputado.