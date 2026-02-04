Earl Anthony Wayne ex embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto: Wikipedia

Un nuevo escándalo se desató en el marco de la causa por los archivos de Jeffrey Epstein donde se vincula a un ex embajador de Estados Unidos en Argentina y México con la red de trata sexual del pederasta fallecido en 2019 en prisión.

Se trata de Earl Anthony Wayne, quien ocupó la embajada en Buenos Aires entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2006-2009).

Según un documento desclasificado al que accedió el medio Clarín, un agente del FBI ligó al diplomático con la trama ilegal organizada por el financista pedófilo y lo involucró con una fiesta con menores de edad.

Además, consigna el mismo medio, un hombre llamado Kenneth Darrell Turner, supuesto agente del FBI, vinculó a Wayne y al excomandante de los Navy SEAL Richard Marcinko con la supuesta red de trata.

Turner alegó que Wayne había participado en una fiesta con menores de edad en Ciudad Juárez, en una instalación que controlaba el consulado estadounidense.

Asimismo, reveló que el embajador fue condenado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años pero que evitó cumplir la condena permitiendo que el ex marine Marcinko cumpliera la pena en su lugar, calificándolo como un acuerdo facilitado por el Departamento de Estado de EE.UU. y un juez mexicano tras un “gran soborno”.

En un documento aparte se ve un formulario de admisión del FBI en el que Turner afirma que en julio o agosto de 2018 contactó con el FBI y proporcionó información que había recopilado entre 2000 y 2017, además reportó ataques por parte de otros agentes estadounidenses en México, mientras indagaban sobre Marcinko, una fiesta en Chihuahua, México, y la presunta relación sexual del exembajador Wayne con una niña de 11 años.

“Hemos sufrido cuatro ataques armados. Mi compañero ha disparado y matado a dos agentes estadounidenses y herido a cinco hasta la fecha. Numerosos agentes estadounidenses blancos nos siguen en camionetas asignadas por la Embajada”, explica parte del correo.

“Jorge fue atacado y perdió un brazo. El presidente de México (entonces Andrés Manuel Lopez Obrador) está muy al tanto de nuestro caso contra Marcinko y otros funcionarios estadounidenses. Este caso está sin duda relacionado con el suyo; tenemos las pruebas. Nuestro caso ayudará a generar una nueva dinámica sobre lo que usted sabe y quiénes están involucrados”, detalla el mail.

“Quizás quieras interrogar al ex embajador de Estados Unidos en México, el Sr. Anthony Earl Wayne, sobre su participación con una menor de edad cuando asistió y fue arrestado por la Policía Federal. Creemos que Marcinko y Epstein participaron en la organización de esta fiesta, que se celebró en Ciudad Juárez, México, en 2014, en un centro de alojamiento controlado por el Consulado de Estados Unidos”, dice el mensaje.

“Pregúntele [a Wayne] cómo lo sabe. Fue sentenciado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años. El ADN de su hijo coincide al 100% con el de Wayne, pero está permitiendo que un exmarine estadounidense [Marcinko] ocupe su lugar para cumplir su condena en México”, especifica el correo.

“Ese fue un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Estado de EE.UU. y un juez en México tras una cuantiosa compensación. El Sr. Anthony tiene una orden de arresto pendiente aquí en México por evadir la sentencia”.

Wayne es una de las tantas personalidades que aparecieron en los documentos, con distintos grados de presunta participación en las fiestas de Epstein.