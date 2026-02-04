Ayuntamiento de Barcelona

Un ciberataque detectado a fines de 2025 dejó al descubierto los datos personales de alrededor de 6.800 personas que se registraron en la Borsa d’Habitatges de Lloguer (bolsa de vivienda de alquiler) del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2014 y 2018, confirmó el consistorio municipal. Según las autoridades locales, el incidente se produjo el pasado 26 de diciembre, cuando se detectó una “actividad irregular” en el portal web del Consell Social de l’Habitatge de Barcelona utilizado para gestionar inscripciones de quienes buscaban visitar viviendas disponibles.

Los técnicos activaron los protocolos de seguridad informática para bloquear el acceso no autorizado y cerrar la brecha de seguridad. El Ayuntamiento explicó que todas las personas afectadas fueron notificadas por correo electrónico y se les ofreció una atención personalizada si lo necesitaban, aunque hasta el momento, no se detectó ningún uso fraudulento de los datos ni se recibió ninguna exigencia o comunicación de los hackers. La inscripción en la bolsa de vivienda continúa vigente y operativa, por lo que los usuarios no deben realizar ningún trámite adicional.

El consistorio también confirmó que, una vez detectado el ataque, se avisó de inmediato a los organismos competentes, entre ellos, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Esta última entidad ha dado el incidente por cerrado y archivado, tras considerar que se han aplicado correctamente las medidas para solucionar el problema y mitigar los riesgos asociados al ciberataque.

Las informaciones filtradas incluyen datos personales de contacto de los inscritos en la bolsa, aunque el consistorio no proporcionó detalles sobre qué tipo específico de información fue comprometida ni el alcance completo del contenido expuesto. El Ayuntamiento recordó a los afectados que revisen con regularidad sus cuentas bancarias y correos electrónicos para detectar posibles movimientos o comunicaciones sospechosas y que mantengan precauciones adicionales para evitar fraudes o suplantaciones de identidad en el futuro.