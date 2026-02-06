Los 10 países más grandes del mundo. Foto: Unsplash

La superficie territorial es uno de los indicadores más utilizados para comparar países a escala global. En ese ranking, Argentina figura entre los diez Estados más extensos del planeta. Con una superficie total de 2.780.400 kilómetros cuadrados, ocupa el octavo lugar mundial, por delante de la mayoría de los países de Europa, África y Asia.

Esa magnitud territorial explica buena parte de su diversidad geográfica: desde la Puna y la Cordillera de los Andes en el norte y el oeste, hasta la Patagonia en el sur y el litoral fluvial en el noreste. La variedad de climas y paisajes convierte al país en uno de los territorios con mayor heterogeneidad natural del mundo.

Bariloche, Argentina. Foto: Unsplash

El ranking está encabezado por Rusia, que con más de 17 millones de kilómetros cuadrados es, por amplio margen, el país más grande del planeta. Le siguen Canadá y Estados Unidos, ambos con superficies cercanas a los 10 millones de km². En cuarto y quinto lugar se ubican China y Brasil, dos gigantes tanto en extensión como en población.

Los 10 países más grandes del mundo por superficie

Rusia, el país más extenso del mundo. Foto: Unsplash

Rusia – 17.098.242 km² Canadá – 9.984.670 km² Estados Unidos – 9.833.517 km² China – 9.596.961 km² Brasil – 8.515.767 km² Australia – 7.692.024 km² India – 3.287.263 km² Argentina – 2.780.400 km² Kazajistán – 2.724.900 km² Argelia – 2.381.741 km²

La magnitud de Argentina en Sudamérica

Brasil, además, es el país más extenso de América del Sur y el único de la región que supera a Argentina en tamaño. La ubicación de Argentina dentro de este grupo la consolida como el segundo país más grande del subcontinente y uno de los territorios con mayor potencial en recursos naturales, producción agroindustrial y diversidad climática.

Cataratas del Iguazú, Argentina. Foto: Unsplash

A nivel mundial, solo siete países superan su superficie. Más atrás en el listado aparecen otros Estados de gran tamaño como México, Indonesia y Sudáfrica, que si bien son potencias regionales, quedan por debajo de la escala territorial argentina. El dato permite dimensionar el lugar que ocupa el país en el mapa global.