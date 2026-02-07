Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

La empresa inmobiliaria Adderstone Group anunció el establecimiento de un nuevo negocio en las Islas Malvinas con la puesta en marcha de Adderstone Construction (Islas Malvinas) Ltd, una compañía con sede en Puerto Stanley que ya inició sus primeras operaciones en el archipiélago.

Esta expansión marca un nuevo paso en la presencia de la firma en el Atlántico Sur y refuerza su compromiso con el desarrollo de infraestructura clave para la comunidad local.

Nuevas construcciones en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

¿En qué consisten las nuevas construcciones en las Islas Malvinas por parte de Reino Unido?

El primer proyecto de la nueva empresa consiste en la revisión integral y reconstrucción del hangar de aeronaves existente del Servicio de Aviación del Gobierno de las Islas Malvinas (FIGAS). La obra, valuada en £1,5 millones, es financiada por el Gobierno británico de las islas y tiene como objetivo garantizar la operación eficiente y continua del servicio de taxi aéreo, considerado esencial para la conectividad interna y el funcionamiento cotidiano del territorio.

Para llevar adelante este trabajo, Adderstone está combinando experiencia y recursos tanto locales como del noreste de Inglaterra. En ese marco, el acero estructural necesario para la obra fue fabricado en Sunderland y ya arribó a las islas, donde está siendo utilizado en las distintas etapas del proyecto. Esta colaboración busca asegurar estándares técnicos elevados y una ejecución acorde a las exigencias climáticas y operativas de la región.

Nuevas construcciones en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

Los directores Martyn Wallbank y Stephen Lumsdon, quienes ya vivieron anteriormente en las Islas Malvinas, se encuentran actualmente basados en el territorio para brindar liderazgo y supervisión directa a medida que la empresa amplía su presencia. Según indicaron desde la compañía, esta decisión responde a la importancia de contar con una gestión cercana y un conocimiento profundo del contexto local.

Wallbank, director de la división de las Islas Malvinas de Adderstone, señaló: “Estamos aquí sobre el terreno, formando parte de la comunidad y conectándonos con la gente local”. Y agregó: “No se trata solo de llevar a cabo proyectos, sino de construir relaciones y contribuir al futuro de las islas de una manera significativa”.