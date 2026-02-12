Eje del sistema de búsqueda y rescate que respalda a las tropas británicas Foto: escenariomundial / BFSAI Cpl Knox

En uno de los escenarios operativos más exigentes del planeta, el Atlántico Sur, el Reino Unido volvió a poner en el centro de la escena al helicóptero Leonardo AW189, pieza fundamental del apoyo a las tropas desplegadas en las Islas Malvinas. La comunicación difundida por British Forces South Atlantic Islands subraya que la capacidad de búsqueda y rescate (SAR) no es simplemente un servicio de respaldo, sino un elemento estratégico que sostiene tanto a las fuerzas militares como a la población civil que habita el archipiélago.

Un helicóptero civil integrado al esquema militar

Aunque opera bajo un contrato civil, el AW189 está completamente integrado a la estructura de defensa británica en las islas. Su misión principal es realizar operaciones de búsqueda y rescate, pero su versatilidad le permite asumir tareas adicionales: evacuaciones médicas, apoyo en entrenamientos, asistencia logística y respuesta ante emergencias derivadas del clima desafiante de la región.

Las Malvinas imponen condiciones únicas. Las distancias son extensas, la geografía está fragmentada en más de 700 islas y el clima puede transformarse en minutos, con ráfagas, niebla y lluvias que complican cualquier operación aérea. En este contexto, disponer de un helicóptero preparado para operar en escenarios marítimos y terrestres complejos es un recurso indispensable.

Helicóptero Leonardo AW189 como elemento central del apoyo Foto: escenariomundial / BFSAI Cpl Knox

Configuración pensada para rescates extremos

El AW189 está diseñado específicamente para misiones SAR. Cuenta con radar de búsqueda, sensores electroópticos e infrarrojos, grúa de rescate y equipamiento especializado para intervenir tanto en tierra como en el mar. Su autonomía permite alcanzar puntos remotos del archipiélago y operar sobre aguas agitadas, algo clave en una zona donde los incidentes marítimos pueden ocurrir lejos de cualquier puerto o infraestructura de apoyo.

Estas capacidades lo convierten en una herramienta crítica no solo para rescatar tripulaciones o asistir a militares en entrenamiento, sino también para responder ante accidentes de civiles o emergencias médicas que requieran traslado inmediato a centros sanitarios.

Reino Unido destaca el rol de sus helicópteros AW189 Foto: escenariomundial / BFSAI Cpl Knox

Parte de una arquitectura de presencia estratégica

El protagonismo del AW189 no es aislado. Forma parte de un entramado más amplio que sostiene la presencia británica en las Malvinas. Mientras los Eurofighter Typhoon garantizan la defensa aérea desde la base de Monte Agradable (Mount Pleasant) y los patrulleros vigilan los espacios marítimos, el helicóptero SAR asegura que cualquier emergencia pueda recibir respuesta en cuestión de minutos.

Para las tropas desplegadas, esto significa operar con un respaldo constante. Cada ejercicio en terreno, cada movimiento logístico y cada actividad naval se realiza bajo la cobertura de un sistema de rescate capaz de intervenir de manera inmediata. En un teatro remoto y meteorológicamente desafiante, esta capacidad reduce riesgos y amplía el margen de acción de las fuerzas.

Con este enfoque, el Reino Unido busca destacar que, más allá de la tecnología y del equipamiento, la clave está en garantizar una presencia operativa robusta, flexible y preparada para responder a los desafíos particulares del Atlántico Sur.