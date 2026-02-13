Pobreza en Cuba. Foto: Reuters.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba y causando el “desmantelamiento” del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

“Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país”, dijo la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

La pobreza y la falta de higiene, junto con la mala recolección de residuos, forman un combo ideal para la proliferación de enfermedades en Cuba. Foto: X/@CubaOrtografia

Estados Unidos incrementó la presión sobre la isla amenazando con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla, producto del que dependen casi enteramente las plantas termoeléctricas que generan electricidad

“Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos”, sostuvo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, mediante una declaración.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: EFE/ANDREJ CUKIC.

En el ámbito sanitario, el organismo recordó que, por ejemplo, el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos y de las salas de urgencias se ve comprometido, al igual que la producción o almacenamiento de vacunas, de productos sanguíneos y otros medicamentos sensibles a la temperatura.

“Si la cadena de frío se rompe entonces no hay suministro de vacunas y puede haber brotes de enfermedades que pueden diseminarse rápidamente”, recalcó la portavoz.

Crisis de combustible en Cuba. Foto: Reuters (Norlys Perez)

Asimismo, la escasez de combustible afectó el sistema estatal de racionamiento y la canasta básica regulada, afectando a los programas de alimentación escolar, a las maternidades y residencias de ancianos, entre otros.

La ONU también enfatizó que las sanciones estadounidenses impiden que el propio Estado cubano cumpla con su obligación de atender las necesidades de los más vulnerables, aunque recalcó que corresponde a las autoridades hacer lo posible para que haya una medicación y una desescalada de este enfrentamiento.