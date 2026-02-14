Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS

Volodímir Zelenski reafirmó que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

“Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo”, dijo el presidente de Ucrania en la Conferencia de Seguridad de Múnich al ser preguntado por este asunto.

Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra.

“El presidente Trump puede hacerlo. Presionar a Putin, hacer un alto el fuego. Y entonces nuestro Parlamento cambiará la ley e iremos a elecciones”, dijo el presidente ucraniano, que agregó -haciendo reír a la audiencia- que si Rusia también quiere organizar elecciones, Ucrania está dispuesta a declarar para ello un alto el fuego.

En su intervención en Múnich, Zelenski dijo asimismo que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

“Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra”, dijo Zelenski en su discurso, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente ucraniano reafirmó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.

Zelenski se refirió además a las garantías de seguridad que pide para firmar cualquier acuerdo de paz, y emplazó a Trump y al Congreso de EE.UU. a que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: via REUTERS

“Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE.UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra”, dijo Zelenski.

“Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche”, remachó.