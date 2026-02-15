El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: via REUTERS

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseveró este domingo que su país no se opone a que los miembros de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares y tampoco busca que Europa dependa exclusivamente en este tema de ellos ni que actúe como un “vasallo” norteamericano.

En ese sentido, explicó que el objetivo de la alianza es mantenerse sólida frente a cualquier amenaza: “Queremos que la alianza sea tan sólida que nadie se atreva jamás a ponerla a prueba, que nadie se atreva a desafiarla. Por ello, vemos con buenos ojos cualquier medida que tomen los miembros individuales para fortalecer la alianza. Lo vemos como algo muy positivo”, recalcó.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Estados Unidos quiere ser un socio confiable de Europa

También Rubio destacó que Estados Unidos quiere ser un socio confiable de Europa y trabaja de forma colaborativa con sus aliados en todos los frentes, fomentando el fortalecimiento de capacidades conjuntas y la coordinación estratégica en defensa y seguridad.

Respecto de la situación de Irán, Rubio afirmó que la prioridad de su administración es alcanzar una salida negociada respecto al programa nuclear del régimen islámico, aunque reconoció que se trata de un proceso complicado. “Estamos tratando con personas que toman decisiones geopolíticas basándose en pura teología”, destacó, subrayando las dificultades de equilibrar diplomacia y presión internacional.

En cuanto a Siria, el secretario de Estado estadounidense señaló que Washington decidió brindar una oportunidad a las nuevas autoridades para estabilizar el país y reconoció que se trata de un desafío notable. Añadió que la alternativa habría sido permitir que Siria cayera nuevamente en una guerra civil, con todas las consecuencias humanitarias y regionales que esto implicaría.

Con estas declaraciones, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el compromiso de su país con la seguridad global y la cooperación estratégica con aliados internacionales, reafirmando su intención de actuar como un socio activo en la resolución de conflictos, la prevención de crisis y el fortalecimiento de la estabilidad en regiones clave del mundo.