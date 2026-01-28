El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Foto: Reuters.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una profunda advertencia contra el gobierno provisional de Venezuela que tiene a Delcy Rodríguez como presidenta interina al decir que su país estaría dispuesto a usar la fuerza para garantizar la cooperación de Caracas.

De todos modos, Rubio confía en que el interés propio motive a Rodríguez a avanzar con los principales objetivos estadounidenses.

El funcionario afirmó que Rodríguez asumió el compromiso de abrir el sector energético venezolano a compañías estadounidenses, concederles acceso preferente a la producción y utilizar los ingresos petroleros para adquirir bienes de Estados Unidos, según declaraciones preparadas para una audiencia legislativa celebrada el miércoles.

“Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan”, sentenció Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Y agregó: “Nuestra esperanza es que esto no sea necesario, pero nunca rehuiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”.

Marco Rubio ante el Senado de Estados Unidos

Rubio se presentó este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde debió afrontar preguntas de legisladores sobre el papel de Washington respecto de la crisis de Venezuela y la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro.

Esta fue la primera comparecencia pública ante el Congreso desde la operación militar del pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, que resultó en la mencionada captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, para luego ser trasladados a Nueva York bajo cargos de narcoterrorismo.

La captura de Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

En sus declaraciones preparadas, defendió la intervención, insistiendo en que no se trató de una guerra ni de una ocupación, sino de una operación precisa para apoyar la aplicación de la ley sin presencia de tropas estadounidenses en tierra.

Además, sostuvo que la Administración Trump no descarta más acciones militares si las autoridades interinas venezolanas se apartan de los objetivos de Estados Unidos.

En sus palabras, destacó que la nueva dirigencia de Venezuela, encabezada por Delcy Rodríguez, se ha mostrado dispuesta a cooperar con la Casa Blanca, incluyendo la apertura del sector energético a empresas estadounidenses y acceso preferente a la producción petrolera.

Pero la audiencia de este miércoles estuvo signada por fuertes críticas de legisladores demócratas, quienes calificaron la operación como una posible acción militar ilegal que eludió al Congreso, donde advirtieron también los riesgos de un compromiso prolongado en Venezuela.

También estuvo la denuncia de algunos senadores que señalaron que la Administración Trump proporcionó poca transparencia en toda la gestión.