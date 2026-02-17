Cajero automático Foto: Foto generada con IA

Los cajeros automáticos, un elemento cotidiano durante décadas, están por enfrentar uno de los mayores cambios en la historia bancaria de México. A partir de mediados de 2026, retirar grandes cantidades de efectivo ya no será tan simple como insertar la tarjeta y digitar un PIN. Una nueva regulación obligará a los clientes a presentar documentación adicional, incluyendo datos biométricos, para poder completar estas operaciones.

¿Por qué cambiará la forma de retirar efectivo?

Las instituciones financieras mexicanas están implementando un refuerzo de seguridad para prevenir fraudes y combatir operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Según declaraciones de la Asociación de Bancos de México (ABM), estas medidas incluso van más allá de lo que exige la regulación actual, pero buscan proteger a los usuarios y garantizar que cada operación significativa quede plenamente verificada.

El nuevo requisito: identificación oficial y dato biométrico

A partir del 1 de julio de 2026, cualquier persona que quiera retirar o depositar más de 140,000 pesos en efectivo deberá cumplir un proceso de verificación más estricto.Los bancos solicitarán:

Identificación oficial vigente.

Al menos un dato biométrico del cliente , como:



Este procedimiento se aplicará tanto en ventanilla como en cajeros automáticos que ya estén equipados con esta tecnología.

Cajeros automáticos: tecnología biométrica y fin del esquema tradicional

La actualización de infraestructura ya está en marcha. Los bancos preparan cajeros capaces de identificar al usuario mediante biometría, dejando atrás el modelo tradicional. Este tipo de sistemas ya se usa en otros países y podría volverse estándar en México a partir de los próximos años.

Esto se suma a otra tendencia global: el retiro de efectivo sin tarjeta mediante tecnología NFC, algo que ya se expande en cajeros de Estados Unidos y otras regiones. En ellos, basta con acercar un celular o cartera digital para iniciar la operación.

¿Qué significa para los usuarios?

El cambio no implica que los cajeros automáticos desaparezcan por completo, pero sí marca el fin de la forma tradicional de operar. Para los clientes, esto representa:

Más seguridad

Los datos biométricos dificultan la suplantación de identidad y reducen el riesgo de fraudes.

Operaciones más controladas

Los retiros grandes quedarán registrados con mayor precisión, vinculados a la identidad real del usuario.

Transición hacia lo digital

La banca en México sigue el camino de países donde los retiros ya se realizan mediante smartphones, apps y verificación avanzada.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?