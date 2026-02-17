Pasaporte español Foto: Foto generada con IA

El Gobierno de España ha clarificado finalmente los tiempos máximos que un residente puede pasar fuera del país sin poner en riesgo su permiso de residencia. La actualización normativa llega tras cambios relevantes en el Reglamento de Extranjería y una sentencia del Tribunal Supremo que modificó por completo el panorama migratorio reciente.

Un cambio clave: la eliminación de la “regla de los seis meses” para la residencia temporal

Durante años, los titulares de permisos de residencia temporal vivían bajo una regla estricta: si acumulaban más de seis meses fuera de España en un periodo de un año, su autorización podía extinguirse automáticamente. Esa causa figuraba en el artículo 162.2.e del Reglamento de Extranjería. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró nulo dicho inciso, anulando así esta causa de extinción.

Esto implica que ya no existe un límite automático de meses fuera del país para perder la residencia temporal. Aun así, la ausencia prolongada no significa que “todo vale”: las tarjetas temporales pueden extinguirse por otras causas, como no renovar a tiempo, incurrir en fraude o dejar de cumplir las condiciones que originaron la autorización.

Madrid, España. Foto: Unsplash.

Residencia de larga duración: el límite de 12 meses fuera de la Unión Europea

En el caso de la residencia de larga duración, el margen está claramente establecido en la ley:

Se puede perder si el titular permanece más de 12 meses consecutivos fuera del territorio de la Unión Europea.

Es importante destacar que el cómputo no se limita “a España”, sino a toda la Unión Europea. Por lo tanto, viajar o vivir temporalmente dentro de cualquier otro país de la UE no interrumpirá ni pondrá en riesgo el permiso.

Residencia de larga duración-UE: un margen más amplio

La modalidad larga duración-UE tiene un régimen distinto y más flexible. Según la normativa europea, los residentes bajo esta categoría pueden estar fuera del territorio de la Unión hasta seis años, aunque perderán el estatus si viven de forma continuada en otro país de la UE por más de dos años.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la ciudadanía española con la Ley de Nietos? Foto: Grok.

Qué significa esto para los residentes

Estos cambios suponen un alivio significativo, especialmente para quienes necesitan pasar temporadas prolongadas fuera del país por motivos laborales, familiares o de estudios. La anulación de la antigua regla de los seis meses ofrece mayor libertad de movimiento y seguridad jurídica, reconociendo que la realidad de los residentes extranjeros en España es diversa y no siempre compatible con restricciones rígidas.

Sin embargo, es fundamental recordar que el mantenimiento de la residencia depende también de cumplir con otras obligaciones: renovar en plazo, acreditar medios económicos cuando corresponda y conservar la documentación vigente.

España ha reforzado un sistema más garantista y adaptado a las necesidades actuales de movilidad. El Estado reconoce ahora que la ausencia del territorio no siempre debe traducirse en la pérdida automática de la residencia.

Residencia temporal: sin límite automático por ausencia tras la sentencia del Supremo.

Larga duración: máximo 12 meses fuera de la UE .

Larga duración-UE: hasta 6 años fuera de la Unión, con condiciones específicas.

Estos ajustes permiten a los residentes planificar viajes o estancias prolongadas sin temor a perder su estatus legal, siempre que mantengan las condiciones esenciales de su permiso.