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Carrera hipersónica: el revolucionario motor chino que cambia de forma en pleno vuelo y alerta a Estados Unidos y Rusia

Un equipo de científicos chinos desarrolló un motor hipersónico de geometría variable capaz de operar entre Mach 1,8 y Mach 6, un avance que podría revolucionar la aviación militar y reforzar la competencia tecnológica con Estados Unidos y Rusia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los avances tecnológicos de China.
Los avances tecnológicos de China. Foto: Web.
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China dio un nuevo paso en la carrera tecnológica y militar al presentar un motor hipersónico experimental capaz de modificar su geometría interna mientras está en funcionamiento. El desarrollo, liderado por investigadores de la Northwestern Polytechnical University y del Beijing Power Machinery Institute, representa un avance que podría transformar el diseño de futuros misiles y aeronaves de alta velocidad.

Según informó el South China Morning Post, el innovador sistema logró operar de manera estable en simulaciones desde Mach 1,8 hasta Mach 6, un rango de velocidades que hasta ahora suponía enormes desafíos para este tipo de propulsión. Aunque todavía no fue probado en vuelos reales ni verificado de forma independiente, el proyecto es considerado uno de los avances más prometedores en el campo del vuelo hipersónico.

Bandera de China. Foto: Reuters.
China y un nuevo paso en su carrera tecnológica militar.

El desarrollo también pone de relieve la importancia estratégica de materiales como el grafito de alta densidad, fundamentales para soportar las temperaturas extremas que se generan cuando un vehículo supera cinco veces la velocidad del sonido.

Qué es el vuelo hipersónico y cómo funciona el nuevo motor de China

Se considera vuelo hipersónico a aquel que supera Mach 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido. A esas velocidades, el aire alrededor de la aeronave alcanza temperaturas extremadamente altas debido a la fricción, lo que obliga a desarrollar tecnologías de propulsión y materiales especialmente resistentes.

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El nuevo motor chino pertenece a la familia de los estatorreactores de geometría variable o ramjet. A diferencia de los motores convencionales, este sistema utiliza el aire que ingresa a gran velocidad para realizar la combustión, eliminando la necesidad de transportar oxidante.

La principal innovación consiste en una especie de “garganta” interna que puede modificar su tamaño durante el vuelo para regular el flujo de aire según la velocidad alcanzada. De esta manera, el motor mantiene un funcionamiento eficiente desde velocidades supersónicas hasta cerca de Mach 6 sin necesidad de cambiar de sistema de propulsión.

Los ingenieros también recurrieron a una combinación de cerámicos avanzados y grafito de alta densidad para sellar las uniones internas y evitar fugas de gases calientes, uno de los problemas históricos de este tipo de motores.

Las pruebas fueron realizadas en laboratorios capaces de recrear las condiciones extremas que experimenta un vehículo hipersónico. Sin embargo, los especialistas aclaran que todavía resta demostrar que esta tecnología pueda funcionar durante vuelos prolongados en condiciones reales.

Cómo impacta el motor hipersónico de China frente al poder militar de otras potencias mundiales

El desarrollo refuerza la posición de China en una competencia estratégica que involucra también a Estados Unidos y Rusia, las tres potencias que más invierten en tecnologías hipersónicas.

Actualmente, China dispone del misil DF-17, mientras que Rusia cuenta con el sistema Avangard, ambos capaces de superar Mach 5 y de realizar maniobras que dificultan su interceptación por los sistemas tradicionales de defensa antimisiles.

Estados Unidos, por su parte, mantiene varios programas de investigación impulsados por la DARPA y otras agencias militares, con el objetivo de desarrollar armas hipersónicas reutilizables y plataformas capaces de operar durante largos períodos.

Motor hipersónico de China. Foto: Unsplash.

Especialistas en defensa consideran que el verdadero desafío ya no consiste únicamente en alcanzar velocidades extremas, sino en lograr motores reutilizables, eficientes y capaces de adaptarse a distintas fases del vuelo, justamente el objetivo que persigue este nuevo proyecto chino.

Además del aspecto militar, la competencia también se traslada al plano industrial. La fabricación de motores hipersónicos depende de materiales estratégicos como el grafito de alta pureza y compuestos cerámicos avanzados, recursos cuya producción y suministro se convirtieron en un factor clave para el liderazgo tecnológico mundial.

Aunque el nuevo motor aún debe superar numerosas pruebas antes de convertirse en una tecnología operativa, el anuncio confirma que China continúa acelerando sus desarrollos aeroespaciales y militares, intensificando una carrera tecnológica que marcará el futuro de la defensa y de la aviación de alta velocidad durante las próximas décadas.

ChinaVuelosTecnología
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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