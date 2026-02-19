Cronología de la caída del expríncipe Andrés, la más polémica de la realeza británica:

La caída del expríncipe Andrés: cronología del escándalo que terminó en su detención. Foto: Reuters.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor este jueves 19 de febrero de 2026 en Norfolk marca un hito sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica.

El hermano del rey Carlos III quedó bajo sospecha de mala conducta en cargo público, en un proceso que se suma a décadas de controversias por su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. Foto: EFE

El contacto entre Andrés y Epstein se remonta, según registros judiciales, a finales de los años 90. El nexo habría sido Ghislaine Maxwell, estrecha colaboradora del magnate y posteriormente condenada por tráfico sexual.

Testimonios presentados en tribunales estadounidenses situaron al entonces príncipe en vuelos privados del empresario. Desde ese momento, sin saberlo, Andrés comenzaba a sellar su destino. A continuación, el detalle cronológico de los hechos más relevantes.

Un oficial de policía junto a un vehículo fuera de Royal Lodge, una propiedad en la finca que rodea el castillo de Windsor y una antigua residencia de Andrew Mountbatten Windsor. Foto: REUTERS

Cronología del caso Andrés Mountbatten-Windsor: las fechas clave que terminaron con su detención

Década de 1990: el inicio del vínculo

Principios y finales de los 90: Andrés conoce a Epstein a través de Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana del magnate. Durante el juicio contra Maxwell en Estados Unidos se mencionaron viajes en el avión privado de Epstein en los que habría participado el entonces príncipe.

10 de marzo de 2001: acusaciones posteriores

Años más tarde, Virginia Giuffre afirmaría que ese día mantuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años, en encuentros ocurridos en Londres y Nueva York. El acusado negó de forma categórica las acusaciones y cuestionó la autenticidad de una fotografía difundida públicamente.

6 de diciembre de 2010: las fotos que desatan el escándalo

Andrés es fotografiado junto a Epstein en Nueva York, tras la primera condena del financiero por delitos sexuales. Las imágenes generan fuerte repercusión en el Reino Unido.

Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés. Foto: AMC CRIME.

21 de julio de 2011: renuncia a su cargo oficial

Dimite como enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión, puesto que ocupaba desde 2001, ante la presión política y mediática.

Enero de 2015: declaración jurada en Florida

Giuffre presenta una declaración ante un tribunal estadounidense acusándolo de abuso cuando era menor. El Palacio de Buckingham rechaza las acusaciones calificándolas de “categóricamente falsas”.

Agosto de 2019: la muerte de Epstein y la reactivación del caso

Tras la muerte de Epstein, el Palacio informa que Andrés está “consternado”. Días después, admite que fue un “error” mantener contacto con el empresario tras su condena.

16 de noviembre de 2019: entrevista con la BBC

En una entrevista concedida a la BBC, Andrés intenta explicar su relación con Epstein. La intervención es ampliamente criticada y agrava la crisis reputacional.

20 de noviembre de 2019: retiro de la vida pública

Con el aval de la reina Isabel II, anuncia su retirada de funciones oficiales.

9 de agosto de 2021: demanda civil en Nueva York

Giuffre presenta una demanda por abuso sexual ante un tribunal estadounidense.

13 de enero de 2022: pérdida de títulos

El Palacio de Buckingham comunica que Andrés pierde sus títulos militares y patronazgos reales. Defenderá su caso como ciudadano privado.

15 de febrero de 2022: acuerdo extrajudicial

Se anuncia un acuerdo económico confidencial con Giuffre que evita el juicio civil.

Virginia Giuffre, denunciante de Jeffrey Epstein, y su abogado, David Boies. Fuente: REUTERS/Shannon Stapleton

17 de octubre – 6 de noviembre de 2025: retirada de títulos nobiliarios

Se formaliza el proceso para retirarle sus títulos, incluido el de príncipe, con el respaldo del rey Carlos III.

31 de enero de 2026: nueva fotografía del caso Epstein

Se difunde una imagen suya junto a una mujer inconsciente que vuelve a situarlo en el centro de la controversia pública.

Nuevas imágenes del expríncipe Andrés en los archivos Epstein. Foto: Department Of Justice.

9 de febrero de 2026: investigación policial

Trasciende que la policía de Thames Valley evalúa denuncias sobre presunta mala conducta en cargo público durante su etapa como enviado comercial.

19 de febrero de 2026: detención

Andrés Mountbatten-Windsor es detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, cerrando un ciclo de más de 25 años de controversias judiciales, políticas e institucionales.

La secuencia de hechos refleja la progresiva pérdida de respaldo institucional y el impacto que el caso tuvo en la imagen de la monarquía británica, convirtiéndose en uno de los episodios más delicados de su historia contemporánea.