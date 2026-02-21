Sorprendente ranking mundial: cuál es el país latinoamericano con la mejor reputación. Foto: Pexels.

Aunque a menudo queda en segundo plano frente a las grandes economías regionales como Brasil y México, Chile logró consolidar una reputación positiva a nivel internacional.

Así lo refleja el reciente Nation Brands Index (NBI), un ranking que evalúa la percepción global de los países en seis dimensiones clave: gobernanza, cultura, exportaciones, turismo, inversión y calidad de vida.

Chile es el país de América Latina con mejor reputación internacional. Foto: Unsplash.

Según el informe, Chile sobresale por su estabilidad política, seguridad jurídica y confiabilidad económica, factores que refuerzan la confianza de turistas, inversores y gobiernos extranjeros. Este reconocimiento lo coloca como un referente de imagen confiable y sólida en la región.

Las dimensiones que fortalecen la imagen de Chile

El NBI analiza la percepción internacional de cada país considerando diversos factores:

Gobernanza y desarrollo institucional: Chile obtiene buenas calificaciones por la transparencia de sus políticas públicas y la solidez de sus instituciones.

Cultura e identidad: la riqueza cultural, sus tradiciones y patrimonio histórico contribuyen a una percepción positiva en el exterior.

Turismo: la oferta de paisajes naturales, infraestructura turística y experiencias culturales consolida su atractivo global.

Exportaciones y comercio: la calidad de los productos chilenos y su presencia en mercados internacionales refuerzan la confianza comercial.

Inversión extranjera: la estabilidad económica y jurídica posiciona a Chile como un destino seguro para los inversores internacionales.

La oferta de paisajes naturales, infraestructura turística y experiencias culturales consolida el atractivo global de Chile. Foto: Unsplash.

¿Cómo se mide la reputación internacional?

El Nation Brands Index se basa en encuestas realizadas a miles de personas alrededor del mundo, quienes evalúan la reputación de cada país según:

Gobernanza y políticas públicas. Cultura e identidad nacional. Atractivo turístico. Capacidad de atraer inversiones. Calidad de productos y exportaciones. Calidad de vida.

Estos indicadores permiten comparar la percepción global de naciones de distintos tamaños y economías. En este contexto, Chile supera a países como Brasil y México, mostrando que el prestigio internacional no depende únicamente del tamaño económico, sino también de factores como estabilidad, confiabilidad y presencia cultural.

Chile lidera América Latina en imagen internacional: estabilidad, turismo y cultura lo destacan |Desierto de Atacama. Foto: Unsplash.

Chile, un referente de imagen positiva en Latinoamérica

El reconocimiento de Chile en el NBI refleja un avance sostenido en su proyección internacional, consolidando su reputación en política, economía y cultura.

Además, su desempeño positivo genera un efecto multiplicador: atrae inversión, impulsa el turismo y mejora su posicionamiento frente a organismos y gobiernos extranjeros.

Con esta evaluación, Chile se confirma como el país latinoamericano con mejor imagen global, demostrando que la combinación de estabilidad, cultura y confiabilidad puede superar incluso a las grandes economías regionales.