Reconocimiento global: el país latinoamericano que superó a Brasil y México en mejor reputación, según un prestigioso ranking
Según el Nation Brands Index, este país lidera la percepción global en la región gracias a su estabilidad, seguridad jurídica, desarrollo institucional y atractivo cultural y turístico.
Aunque a menudo queda en segundo plano frente a las grandes economías regionales como Brasil y México, Chile logró consolidar una reputación positiva a nivel internacional.
Así lo refleja el reciente Nation Brands Index (NBI), un ranking que evalúa la percepción global de los países en seis dimensiones clave: gobernanza, cultura, exportaciones, turismo, inversión y calidad de vida.
Según el informe, Chile sobresale por su estabilidad política, seguridad jurídica y confiabilidad económica, factores que refuerzan la confianza de turistas, inversores y gobiernos extranjeros. Este reconocimiento lo coloca como un referente de imagen confiable y sólida en la región.
Las dimensiones que fortalecen la imagen de Chile
El NBI analiza la percepción internacional de cada país considerando diversos factores:
- Gobernanza y desarrollo institucional: Chile obtiene buenas calificaciones por la transparencia de sus políticas públicas y la solidez de sus instituciones.
- Cultura e identidad: la riqueza cultural, sus tradiciones y patrimonio histórico contribuyen a una percepción positiva en el exterior.
- Turismo: la oferta de paisajes naturales, infraestructura turística y experiencias culturales consolida su atractivo global.
- Exportaciones y comercio: la calidad de los productos chilenos y su presencia en mercados internacionales refuerzan la confianza comercial.
- Inversión extranjera: la estabilidad económica y jurídica posiciona a Chile como un destino seguro para los inversores internacionales.
¿Cómo se mide la reputación internacional?
El Nation Brands Index se basa en encuestas realizadas a miles de personas alrededor del mundo, quienes evalúan la reputación de cada país según:
- Gobernanza y políticas públicas.
- Cultura e identidad nacional.
- Atractivo turístico.
- Capacidad de atraer inversiones.
- Calidad de productos y exportaciones.
- Calidad de vida.
Estos indicadores permiten comparar la percepción global de naciones de distintos tamaños y economías. En este contexto, Chile supera a países como Brasil y México, mostrando que el prestigio internacional no depende únicamente del tamaño económico, sino también de factores como estabilidad, confiabilidad y presencia cultural.
Chile, un referente de imagen positiva en Latinoamérica
El reconocimiento de Chile en el NBI refleja un avance sostenido en su proyección internacional, consolidando su reputación en política, economía y cultura.
Además, su desempeño positivo genera un efecto multiplicador: atrae inversión, impulsa el turismo y mejora su posicionamiento frente a organismos y gobiernos extranjeros.
Con esta evaluación, Chile se confirma como el país latinoamericano con mejor imagen global, demostrando que la combinación de estabilidad, cultura y confiabilidad puede superar incluso a las grandes economías regionales.