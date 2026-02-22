Una construcción que planea revolucionar el transporte Foto: Foto generada con IA

Noruega avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia: Rogfast, un túnel submarino de carretera que alcanzará los 27 kilómetros de longitud y descenderá hasta casi 400 metros bajo el nivel del mar, convirtiéndose en el túnel submarino para vehículos más largo y profundo del planeta.

¿Qué hace tan especial al túnel Rogfast?

Rogfast no solo romperá récords por longitud y profundidad: será un hito de la ingeniería moderna pensado para transformar completamente la movilidad en la costa oeste noruega. El túnel conectará las localidades de Randaberg y Bokn, atravesando uno de los tramos más anchos del mar del Norte.

Además, incorporará una rotonda submarina a más de 250 metros de profundidad, diseñada para permitir el acceso a la isla de Kvitsøy, convirtiéndola en una de las intersecciones subterráneas más impresionantes del mundo.

Un alivio para una geografía desafiante

La costa noruega es famosa por sus fiordos: espectaculares, pero un reto para el transporte. La actual carretera E39, que recorre 1.100 kilómetros desde Trondheim hasta Kristiansand, se ve interrumpida siete veces por fiordos, obligando al uso de ferris y alargando el viaje hasta 21 horas.

Con Rogfast, se eliminará una de estas interrupciones, permitiendo recortar hasta 11 horas del tiempo total de viaje, un cambio monumental para residentes, turismo y transporte de mercancías.

El Rogfast batirá récords y superará al túnel de Lærdal Foto: Administración de Carreteras Públicas de Noruega

Un desafío técnico sin precedentes

Construir un túnel a 400 metros bajo el nivel del mar implica resistir una presión de unas 40 atmósferas, lo que ya ha provocado filtraciones de agua salada durante el proceso de excavación.

El terreno tampoco facilita el trabajo: los equipos perforan roca madre compuesta de gneis y granito, intercalada con fallas y materiales más blandos que exigen técnicas de excavación de última generación.

Las obras comenzaron en 2018, afrontaron pausas por sobrecostes y pandemia, y actualmente avanzan ininterrumpidamente 24/7. La fecha estimada de apertura al tráfico es 2033.

Inversión multimillonaria

El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 1.838 a 1.900 millones de euros, financiados en un 40 % por el Gobierno noruego, mientras que el 60 % restante procederá del futuro peaje, estimado en unos 30 a 34 euros por uso.

El nuevo paso subacuático reducirá en 11 horas el tiempo de viaje Foto: Administración de Carreteras Públicas de Noruega

Un túnel pensado para los sentidos

Dado que recorrer los 27 km tomará unos 35 minutos, los ingenieros han incluido elementos visuales y artísticos para reducir la sensación de monotonía y mantener la atención del conductor.

Un cambio histórico para la movilidad europea

Cuando esté operativo, Rogfast no solo establecerá un nuevo récord mundial, sino que se convertirá en pieza clave de la modernización de la E39, transformando radicalmente la forma de desplazarse por uno de los países más montañosos y fragmentados de Europa.