Ataques de Irán en Bahrein, en una de las bases militares de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Medio Oriente amaneció este sábado con un conflicto de larga data que sumó un nuevo capítulo al confirmarse un ataque conjunto por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán. El operativo incluyó la muerte de Alí Jamenei, líder supremo iraní.

Como respuesta, la nación persa lanzó misiles contra varias instalaciones estadounidenses, bases militares que Washington mantiene en Medio Oriente, lo que acrecienta aún más la situación incómoda que vive la región y fomenta un clima de tensión que puede derivar en consecuencias geopolíticas y de belicosidades mayores a las actuales.

Las bases militares estadounidenses que Irán atacó este sábado

Como respuesta al ataque de Israel y EE.UU. contra Irán, Teherán lanzó una serie de embistes contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente, según confirmó el medio Visegrád 24, información que fue replicada por la cuenta de X @AlertaNews24. Estas son:

En Bahréin:

• Base Al-Juffair

• Centro de Mando de la Quinta Flota de EE. UU.

En Qatar:

• Base Aérea Al-Udeid

En Kuwait:

• Campamento Arifjan

• Base Aérea Ahmad Al-Jaber

• Base Aérea Mubarak

En Emiratos Árabes Unidos:

• Base Aérea Al-Dhafra

• Puerto de Jebel Ali

• Base Aérea de Fujairah

En Arabia Saudita:

• Base Aérea Príncipe Sultán en Riad

• Base Tabuk

• Base Khamis Mushait

• Una base occidental en Yedda

En Jordania:

• Base Aérea Muwaffaq Salti

En Irak:

• Base estadounidense en Erbil

Cabe señalar que todas estas bases militares que posee Estados Unidos están radicadas en países de Medio Oriente (la mayoría árabes) que son aliados a Occidente, vinculados con la Administración Trump.

La operación “Rugido de León” que desató el caos en Medio Oriente

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó el nombre de la operación militar conjunta que su país llevó a cabo junto a EE.UU. en Irán, que atacó a varias ciudades de la nación islámica, incluyendo a su capital, Teherán.

La operación fue bautizada como “Rugido de León” y tanto Netanyahu como Trump confirmaron que estuvo planificándose desde hacía varios meses por Occidente.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump confirmaron el ataque que sus países llevaron a cabo en Israel. Foto: Reuters/Leah Millis.

El premier israelí compartió un mensaje en donde se destaca la siguiente frase: “Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación “el Rugido del León”, requeriremos que tengan resistencia y fortaleza”. En ese comunicado, Netanyahu también llamó al pueblo iraní a levantarse contra sus gobernantes.

Lo mismo hizo Trump en las primeras horas de la mañana de este sábado, quien confirmó la participación de su país en el embiste a través de un video de ocho minutos que compartió en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

“El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen (iraní)”, afirmaron en un comunicado también publicado en horas de la mañana de la presente jornada.