Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Keir Starmer, líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, respectivamente. Foto: via REUTERS

Tanto Francia como Alemania y el Reino Unido notificaron este domingo que están considerando tomar medidas para destruir las capacidades de Irán de lanzar misiles y drones, a fin de defender los intereses de los países occidentales así como también la de sus aliados en Oriente Medio.

“Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”, señalaron los tres países en una declaración conjunta.

Francia, Alemania y el Reino Unido acordaron colaborar con EE.UU.

“Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión”, agregaron en su declaración conjunta.

Asimismo, los líderes de los tres países, Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania) y Keir Starmer (Reino Unido), condenaron los ataques “indiscriminados y desproporcionados” con misiles lanzados por Irán hacia otros países, “incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

“Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes”, enfatizaron.

El mensaje se produce tras una serie de episodios que involucraron a países aliados, donde se cuenta el impacto de un dron iraní contra el puerto de Abu Dabi, que afectó un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, aunque los daños fueron materiales y de alcance limitado.

Ataques de Irán en Bahréin, en una de las bases militares de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En paralelo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó este domingo que, en una operación coordinada con Qatar, un caza Typhoon británico interceptó y destruyó un dron iraní que tenía como objetivo ese país.

Las acciones de represalia de Teherán no se limitaron a esos casos: además de Qatar y Emiratos, también se reportaron incidentes en Bahréin y Kuwait.

Israel, que había iniciado los ataques contra la capital iraní junto con Estados Unidos, también pasó a formar parte de los blancos señalados por Irán.