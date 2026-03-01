Donald Trump tras el ataque a Irán Foto: via REUTERS

La situación en Medio Oriente se transformó en las últimas horas en un escenario de extrema volatilidad, luego de que se confirmara la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, durante el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Teherán. La confirmación, difundida por la televisión estatal iraní, puso fin a horas de especulaciones y abrió un nuevo capítulo en la crisis regional. Según reportes oficiales, el ayatolá falleció el 28 de febrero durante los bombardeos que alcanzaron instalaciones militares y zonas altamente custodiadas de la capital iraní.

La muerte de Jamenei, de 86 años, representa un golpe trascendental para la estructura de poder de la República Islámica. Los medios iraníes anunciaron además un período de 40 días de duelo nacional, subrayando que el líder fue “martirizado” en lo que describen como un ataque criminal perpetrado por Estados Unidos e Israel. La pérdida inesperada del funcionario que ejercía control absoluto sobre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y la política internacional del país genera incertidumbre sobre el futuro inmediato: no hay un sucesor claro y la Asamblea de Expertos deberá elegir a uno en un contexto de máxima tensión.

Trump habló tras la operación en irán

Del lado estadounidense, el presidente Donald Trump justificó la operación militar afirmando que su propósito era “eliminar amenazas inminentes” provenientes del régimen iraní, al que acusó de desarrollar capacidades militares y nucleares prohibidas. En mensajes publicados en su red Truth Social, Trump sostuvo que el ataque busca impedir que Irán alcance niveles críticos de poderío militar y aseguró enfáticamente que el país persa “nunca tendrá un arma nuclear”.

Además, el mandatario describió a Jamenei como “una de las personas más malvadas de la historia”, celebrando su muerte como una oportunidad inédita para que el pueblo iraní pueda “recuperar su país”. Estas declaraciones se alinean con versiones previas tanto de Washington como de medios israelíes, que desde el inicio de la ofensiva sostenían que el líder supremo había sido alcanzado durante los bombardeos.

La ofensiva, según se informó, fue de una magnitud sin precedentes. Afectó 24 de las 31 provincias iraníes y dejó al menos 200 muertos y más de 700 heridos, entre ellos funcionarios de alto rango del régimen. Fuentes militares israelíes agregaron que el cuerpo de Jamenei fue recuperado entre los escombros del complejo donde residía, confirmando así de manera indirecta su muerte incluso antes de que Irán la reconociera públicamente.

En respuesta, Irán lanzó oleadas de misiles y drones contra objetivos en Israel, bases estadounidenses y varias naciones del Golfo, lo que desencadenó un intercambio sostenido de fuego que continúa elevando el riesgo de una guerra regional de gran escala. Según autoridades iraníes y reportes internacionales, la represalia alcanzó países como Arabia Saudita, Qatar, Irak, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, dejando en evidencia el alcance del conflicto.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que se aproxima la “operación más feroz de la historia” y amenazó con extender los ataques a cualquier país o base que brinde apoyo operativo a Israel. Estados Unidos, por su parte, replicó asegurando que responderá con “una fuerza nunca antes vista” si Irán continúa con sus acciones ofensivas.

Con la muerte confirmada de Jamenei, la región queda al borde de un reacomodamiento geopolítico con consecuencias difíciles de anticipar. El vacío de liderazgo en Teherán, sumado a la intensificación de los ataques y contraataques, plantea un escenario en el que tanto la política interna iraní como la seguridad internacional afrontan uno de los momentos más críticos de las últimas décadas.