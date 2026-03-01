El jefe de Estado iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que vengará la muerte de Ali Jamenei Foto: EFE

La muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ocurrida durante una ofensiva aérea conjunta de Estados Unidos e Israel, ha desatado una de las mayores crisis geopolíticas de los últimos años. Tras la confirmación oficial del fallecimiento, el presidente iraní Masud Pezeshkian declaró que la respuesta de la República Islámica será inevitable y que la “venganza es un derecho legítimo” del país frente a lo que describió como un ataque directo al corazón del mundo musulmán.

La situación se agravó poco después de que los medios estatales iraníes anunciaran 40 días de luto nacional, una señal de la magnitud histórica del suceso. El gobierno confirmó también la muerte de varios familiares directos de Jamenei, además de altos mandos militares, durante los bombardeos que alcanzaron Teherán y otras ciudades del país.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: via REUTERS

Una ofensiva iraní que no se hizo esperar

La ofensiva contra Irán, descrita por analistas como una de las más amplias en décadas, destruyó instalaciones militares clave y golpeó centros de poder del régimen. De acuerdo con reportes internacionales, Estados Unidos e Israel coordinaron el ataque para que coincidiera con una reunión de alto nivel encabezada por Jamenei, lo que explica la magnitud de las pérdidas dentro de la cúpula del poder iraní.

En las horas posteriores al ataque, el presidente Pezeshkian aseguró que la operación constituye una “declaración de guerra abierta contra el mundo musulmán”, y llamó a la unidad nacional en un momento que calificó como el más crítico desde la Revolución Islámica. Según sus declaraciones, Irán considera que perseguir a los perpetradores del ataque es tanto un deber como un mandato histórico.

“La muerte del líder Ali Khemenei durante los ataques estadounidenses e israelíes fue un episodio amargo. Quemaron y apuñalaron los corazones de los iraníes, pero esto no quedará sin respuesta, y sus propios corazones serán apuñalados. Este fue el camino equivocado que tomaron Estados Unidos e Israel, y nunca lograrán sus objetivos”, manifestó en declaraciones televisivas.

Vista aérea de un ataque con misiles iraníes a un edificio residencial en Tel Aviv Foto: REUTERS

A la par, aseguró que están preparados y que las fuerzas armadas iraníes “actuarán con mayor fuerza que antes”.

La reacción iraní no se hizo esperar. Medios regionales informaron que el país lanzó misiles contra bases estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, en lo que parece ser la primera fase de su represalia. Funcionarios iraníes prometieron que los próximos pasos serán “más duros” y que los responsables “lamentarán el crimen cometido”.

En paralelo, figuras influyentes del chiismo, como el gran ayatolá Ali al Sistani, expresaron su pesar y advirtieron que los enemigos de Irán buscan desestabilizar al país aprovechando el vacío de poder. Instó a mantener la cohesión nacional para enfrentar lo que calificó como un momento decisivo para el futuro de la República Islámica.

La comunidad internacional observa con preocupación el incremento de la tensión regional. La muerte de Jamenei —líder supremo desde 1989— marca un punto de inflexión histórico y abre un periodo de incertidumbre profunda en un país donde el liderazgo religioso y político se concentran en una sola figura. Mientras tanto, las autoridades iraníes repiten un mensaje firme y unificado: la venganza llegará y tendrá consecuencias para quienes llevaron a cabo la ofensiva.