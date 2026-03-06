La capacidad aérea con la que cuenta este país. Foto: X/@DefesaBrazil

Tiene una flota de 109 aviones de transporte militar, por lo que este país de América del Sur logra posicionarse en el sexto lugar en el mundo en cuanto a esta categoría.

Este dato surge a raíz del ranking de Global Firepower, elaborado en 2025, que resulta uno de los informes más reconocidos a la hora de medir el poder militar de las diferentes naciones.

Este ranking evalúa tanto calidad como cantidad de las aeronaves en servicio. Y este país no solo lidera en su región, sino que además se consolida entre las potencias aéreas del planeta.

¿Cuál es el país con la mayor flota aérea de Sudamérica y cuál es el líder a nivel mundial?

El país con los 109 aviones de transporte militar es Brasil, que ostenta el mayor poderío en la región. A nivel global, Estados Unidos encabeza el ranking, junto con Rusia y China, potencias históricas que además están altamente tecnificadas.

Fuerza aérea de Brasil. Foto: X/@DefesaBrazil

Según el informe de Global Firepower 2025, cuenta con un total de 513 aeronaves activas, lo que lo convierte en el líder indiscutido de América Latina. La Força Aérea Brasileira (FAB) es el eje de este poderío, con una flota diversificada que incluye aviones de combate, transporte, helicópteros y unidades de entrenamiento. Esta variedad de naves le permite a Brasil cumplir con un abanico de misiones muy diverso, ya sea desde la defensa hasta operaciones humanitarias y de asistencia frente a catástrofes naturales.

Por supuesto, este tipo de aviones es fundamental en escenarios de defensa, así como también en cuanto a emergencias civiles, principalmente en zonas inhóspitas como la Amazonia.

Entretanto, Argentina se ubica en el puesto 41 a nivel mundial, con un total de 239 aeronaves.

Fuerza aérea de Brasil. Foto: X/@DefesaBrazil

Modernización de la Fuerza Aérea de Brasil

La FAB también avanza en un proceso de modernización profunda. Entre sus principales activos se encuentran los cazas SAAB Gripen F-39E/F, considerados uno de los aviones de combate más avanzados de su generación.

Actualmente, Brasil opera 43 aeronaves de combate y tiene planes de ampliar su flota. Además, dispone de 191 helicópteros para tareas de rescate, transporte táctico y apoyo logístico, y 133 aviones de entrenamiento, clave para la formación de nuevas generaciones de pilotos militares. Este equilibrio entre cantidad, tecnología y planificación explica su liderazgo regional.