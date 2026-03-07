El tren transfronterizo Hafeet Rail. Foto: hafeetrail.com

Una ambiciosa alianza entre el sector público y privado avanza con un proyecto que podría redefinir la conectividad en el Golfo: un tren transfronterizo entre Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Se trata de Hafeet Rail, la primera red ferroviaria internacional de la región, pensada para unir la red nacional emiratí con el puerto de Sohar, uno de los principales nodos logísticos omaníes.

Impulsado por Etihad Rail, Oman Rail y el fondo soberano Mubadala, el plan prevé un corredor mixto de pasajeros y carga que promete reordenar los flujos comerciales y de movilidad en Medio Oriente.

Con una inversión estimada en 2.500 millones de dólares, el proyecto se perfila como un eje estratégico para fortalecer cadenas logísticas, conectar puertos clave y abrir nuevas rutas hacia los mercados globales.

La ruta de Hafeet Rail

La línea tendrá una extensión total de 303 kilómetros. De ellos, 238 kilómetros conformarán el tramo central entre Abu Dabi y Sohar, pasando por Al Ain. El trazado incluirá más de una docena de estaciones de pasajeros y una red de más de 15 instalaciones de carga, que integrarán al menos cinco puertos estratégicos de la región.

En el plano técnico, el diseño contempla trenes de alta velocidad para pasajeros capaces de alcanzar hasta 200 km/h, y convoyes de carga que operarán a 120 km/h. Esto permitirá una circulación más ágil, una mejor sincronización de envíos internacionales y una notable reducción de los tiempos logísticos.

Para los viajeros, el impacto será directo: el trayecto Abu Dabi–Sohar vía Al Ain pasará a demorar cerca de una hora y 40 minutos, frente a las más de tres horas que hoy insume por carretera. El servicio apunta tanto a los desplazamientos laborales como al turismo regional, con viajes más cómodos, cortos y previsibles.

En el plano comercial, Hafeet Rail ofrecerá una alternativa sólida al transporte por camión. Al reducir demoras en pasos fronterizos y mejorar la conexión entre puertos y centros productivos, el corredor podría bajar costos logísticos y dar un fuerte impulso a las exportaciones e importaciones.

El estado actual del proyecto Hafeet Rail

El desafío ahora pasa por la coordinación regulatoria entre ambos países, la inversión en terminales complementarias y la integración entre servicios ferroviarios y portuarios para que la infraestructura alcance su potencial económico y social.

Las obras ya están en marcha y los impulsores del proyecto trabajan en el cronograma de operación. Sin embargo, todavía restan definirse fechas concretas de inauguración y completarse los permisos necesarios para el cruce internacional.