Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: EFE

El presidente los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en su cargo si es que no cuenta con su aprobación. Asimismo, insistió en que las operaciones militares en la nación islámica continuarán y avanzan según lo previsto.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, fueron las palabras elegidas por el mandatario republicano durante una entrevista con la cadena ABC News. Y agregó: “Si no la obtiene, no durará mucho”.

Trump también destacó que su objetivo “no es tener que volver atrás cada 10 años”.

Donald Trump y sus dichos sobre Irán. Foto: EFE

Trump acepta que el sucesor de Alí Jamenei esté vinculado al antiguo régimen

Cabe recordar que Irán anunció este domingo 8 de marzo que ya eligió al sucesor de Alí Jamenei, fallecido el pasado 28 de febrero a raíz de los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel en diversas ciudades de la nación islámica.

Si bien no trascendió su nombre oficialmente al momento de la escritura de esta nota, todo indica que el elegido sería el hijo del difunto ayatolá, Mojtaba Jamenei.

En ese contexto, Trump mencionó que podría aceptar que el sucesor del líder asesinado tuviese vínculos con el antiguo régimen de los ayatolás, siempre y cuando sea un “buen líder”.

Trump también justificó la actual operación militar en la nación persa a raíz de la supuesta intención de Irán de “apoderarse de todo Oriente Medio”. Y describió al país como un “tigre de papel” y cuyas capacidades de defensa fueron neutralizadas.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró este domingo que todavía no está definido quién sucederá al líder supremo Alí Jamenei y rechazó cualquier intento de injerencia extranjera en el proceso de selección.

En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el canciller iraní fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que Mojtaba Jamenei sea el principal candidato para asumir el cargo. Araqchi evitó confirmar cualquier nombre y se limitó a señalar que circulan numerosas especulaciones.

“Nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, sostuvo el jefe de la diplomacia iraní, al remarcar que la decisión corresponde únicamente a las instituciones de la República Islámica.

El canciller también respondió a declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump, quien insinuó que Washington debería tener algún tipo de influencia en la elección del nuevo líder supremo de Irán. Ante ello, Araqchi fue tajante y rechazó cualquier participación externa: “No permitimos que nadie intervenga en nuestros asuntos internos. Es el pueblo iraní quien debe decidir quién será su nuevo líder”, afirmó.